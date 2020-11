Emerickson vs. The Johny! Skupiny CZC.cz iSport Ligy přinesou velké mače

Jan "Emerickson" Krupička vs. Jan "TheJohny" Krupička. Tak bude vypadat sparťanský souboj ve skupině B CZC.cz iSport Ligy. V té je doplní Patrik "Patýno" Janků a Martin "dalas94" Vujtík. Cesta do play off tak nebude rozhodně jednoduchá.