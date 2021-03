Cílem je postup, říká Patýno před eLEAGUE. Forma momentálně není ideální

Na poslední CZC.cz iSport Lize překvapil postupem do play off fáze, v novém turnaji eLEAGUE se pokusí úspěch zopakovat. „Těším se,“ hlásí Patrik „Patýno“ Janků, který je ambasadorem Sazka Esport ve hře FIFA 21. Mimo pařby fotbalového simulátoru je ale také nadšeným sportovcem, pohyb implementuje do svého každodenního života a spojuje jej i s elektronickým sportem.

Co říkáš na nový turnaj eLEAGUE ve FIFA 21?

„Je hodně zajímavý. Z každé kvalifikace postupují jenom nejlepší čtyři, celkově pak Top 16. Je tak o hodně těžší než CZC.cz iSport LIGA. Cíle mám ale pořád stejné, rád bych postoupil. Potřeboval bych však v pavouku nějaké to štěstíčko. Obávám se, že se nevyhnu někomu z těch lepších hráčů a nebude to vůbec lehký.“

Jak jsi na tom aktuálně s formou?

„Hledám se, není to ideální. Nemůžu najít ve hře tu potřebnou stabilitu. Ano, v Red Bull Ultimátním Hráči se mi dařilo, tam jsem postoupil do finále, když jsem v zápase o postup porazil 2:0 na zápasy Dalase, což jsem upřímně vůbec nečekal, ale ve víkendovkách se pořád nedaří.“

Myslíš, že je to způsobené i odlišým gameplayem v přátelácích a víkendovce?

„Z části ano, ale především kvůli tomu, jak se ta FIFA postupně mění a vychází nový patche, opravy různých kliček, i když ty já stejně nedělám, tak mi to může být jedno.“ (směje se)

Nejsi jenom aktivním hráčem fotbalu virtuálního, ale také toho reálného. Jak ti chybí fotbal během pandemie? Dokážeš ten pohyb nějak nahradit?

„Na úplném začátku, když všechna opatření začala, tak jsem byl docela i rád. Měl jsem těžkej výron, takže jsem mohl v klidu vyléčit zranění a nechyběl bych na důležité zápasy. Ale časem mi to začalo hodně chybět. Daří se mi částečně ten sport nahradit každodenním během, občas si zacvičím doma. Kromě toho dělám cviky i na streamu, kde si mohou diváci vyzvednout za věrnostní body nějaký tvrdší workout.“

Mimo aktivního fotbalu jsi taky nadšeným sparťanem…

„Je to tak, na Spartu se rád kouknu, bez těch diváků to sice není ono, ale sleduju ji. Poslední dobou však možná ještě radši fandím u zápasů hokejové Sparty, která se mi teď hodně líbí. Hrají výborně, rád bych je viděl ve finále, kde by si to mohli o titul rozdat s Třincem. Ten je taky hodně rozjetej a takový souboj bych si představoval.“

Máš k hokeji nějaký osobní vztah?

„Když byly dřív v zimě zamrzlý rybníky, tak jsem si chodil zahrát, bylo to vždycky jen pro tu srandu. Ťukali jsme si, zahráli nějakej zápas, ale žádnej větší osobní vztah k hokeji nemám. Na hokej jsem spíš chodil jako malej fanda. To si i pamatuju, že jsem byl u titulu Sparty v roce 2006. Rád se na hokej podívám, žádný velký hokejista ale nejsem.“

Na jakého bývalého sparťana vzpomínáš nejraději?

„Nejvíc jsem měl rád Petra Tona, vždycky se mi líbil jeho nájezd s backhandovým blafákem. Hned za ním je rozhodně Jarda Hlinka.“

eLEAGUE FIFA 21 můžeš hrát i ty!

3. kvalifikace - DNES

4. kvalifikace - 15.3.

Uzavřená kvalifikace – 16.3.

Play off – 20. – 21.3.