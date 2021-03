Chci vyhrát! Zápasy se Seronem budou vždy vypjaté, říká T9Laky

Dlouho nebylo jasné, jestli vůbec postoupí do Top 16, nakonec se ale Lukáš "T9Laky" Pour probojoval až do hlavní fáze FIFA eLEAGUE. Legenda profesionální česko-slovenské FIFA scény míří do finálových bojů jako jeden z favoritů. „Nebude to vůbec jednoduché,“ vnímá Laky sílu soupeřů.

Jak se cítíš před hlavní fází?

„Tak teď už se cítím trošku lépe, od evropské kvalifikace bylo trošku těžší období, nějak se to všechno seskupilo. Psychicky jsem tu hru nevzdával, i proto si myslím, že se ty kvalifikace tolik nepodařily. Snažím se do toho dostat zpátky, což se mi pomalu daří.“

Vnímal jsi v závěrečné kvalifikaci větší tlak?

„Samozřejmě, byla to poslední šance na postup. Kdybych prohrál, jsem venku. Takže tam byl větší tlak, ale pořád jsem si říkal, že když se to nepovede, tak se nic nestane. Chtěl jsem ale postoupit.“

V uzavřené kvalifikaci jsi nezačal nejlíp, další dva zápasy jsi ale zvládnul a postoupil. Byly to náročné souboje?

„Určitě to bylo těžký, z těch skupin už se nedalo vybírat, i proto pár silnějších hráčů neuspělo, postupovat mohl kdokoli. Caster mi udělil trošku lekci z produktivity, protože proměňoval svoje šance, což mně se nedařilo. Zaslouženě vyhrál.“

Lukáš "T9Laky" Pour reprezentuje FCVP Esport • Foto FCVP/Jan Kubíček

Přišla pak nějaká změna?

„Řekl jsem si, že takhle to dál nepůjde. Proti Cristymu jsem v páté minutě nastavil formaci, se kterou jsem postoupil z poslední kvalifikace. Šel jsem zpátky na 4-2-3-1 a dokázal jsem se přizpůsobit stylu, který Cristy hrál. Kromě jedné větší šance jsem ho do ničeho nepouštěl. Poslední série mi pak hodně sedla a měl jsem nezávisle na výsledku druhého zápasu téměř jistý postup.“

Pociťuješ určité změny od začátku FIFA 21? Musíš tomu přizpůsobovat svůj herní styl?

„Teď jsem dlouho hrál 5-3-2, což byla meta, která mi celkem sedla a byl to hodně nepříjemnej styl, který tady nikdo neměl moc rád. Často jsem teď měnil ty formace, bylo trošku těžší období, dlouho jsem se hledal a musel jsem svůj styl překopat. Snažím se hrát se silnou defenzivou a čekat na svou šanci.“

Překvapil tě něčí postup z uzavřené kvalifikace, chybí ti naopak někdo v hlavní fázi?

„Tak překvapilo mě, že nepostoupili Drmi, Kobby nebo Marioooso. Ale jak už jsem říkal, z těch skupin mohl postoupit kdokoliv, protože už v těch otevřených kvalifikacích se ukázalo, jak je to těžký. Ale asi mě nikdo z postupujících nepřekvapil, víme, že třeba Sirisetsedm dokáže zahrát a umí hrát. Nebude to jednoduchý.“

Jaký si dáváš cíl před turnajem?

„Tak vždycky mám ty nejvyšší cíle, ať už se daří, nebo ne. Nejlepší by samozřejmě bylo první místo ve skupině a postup do semifinále, ale pokud se to nepovede, tak postup ze skupiny a pak až do finále a pro titul.“ (směje se)

Řekněme, že jsi ve finále. Máš někoho, koho bys rád potkal, nebo je ti to jedno?

„Je mi to asi jedno. Teď jsem se trápil s každým, takže teď se soustředím hlavně na sebe, abych hrál kvalitně. Pak až se můžu soustředit na to, kdo stojí proti mně.“

Velká část fanoušků by určitě ráda viděla finálový souboj mezi tebou a Seronem o korunu české FIFY. Vnímáš ho jako největšího konkurenta?

„Tak určitě tam nějaká rivalita mezi námi je. Se Seronem jsme kamarádi a ty zápasy jsou vždycky vypjatý a chceme toho druhýho porazit, a tak to vždycky bude. Ale je tam spousta dobrých hráčů, kteří se tam mohou dostat, takže nakonec můžeme vidět úplně jiný finále.“