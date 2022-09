"Čus, tady Švanci!" Esportová organizace Cryptova spojila síly se Zbrojovkou Brno

Ač je z Ostravy, rozhodla se esportová organizace Cryptova vložit do společného projektu se Zbrojovkou Brno. Ambasadorem projektu je bývalý fotbalista Petr Švancara. S profesionálním hráčem FIFA Michalem „DRMi10” Drastichem si ve videu společně zahrají na Playstationu.

Prvoligový fotbalový klub FC Zbrojovka Brno postoupil díky do nejvyšší domácí ligy v sezoně 2021/2022 a na začátku nové sezony se rozhodl vydat do vod esportu.

"Parťákem v aktivitách spojených se hrou FIFA bude týmu z moravské metropole organizace Cryptova, která působí na české esportové scéně scéně od roku 2021, a to včetně podporování herní sekce ve sportovním simulátoru FIFA, ve kterém během posledního ročníku soutěže e:LIGA (pořadatelem Ligová fotbalová asociace) obsadili hráči 4. místo," píše organizace Cryptova.

„Ve světě esportu se jako klub už nějakou dobu pohybujeme, doposud to ale bylo spíše nárazově. Proto jsme se nyní rozhodli navázat spolupráci sorganizací Cryptova a věříme, že tato spolupráce bude oboustranně výhodná,“ komentoval to Marian Bednařík z marketingového oddělení Zbrojovky.

Švanci jde do toho, FIFA ho baví!

Úvodního natáčení při příležitosti představení spolupráce se účastnila také legenda Zbrojovky a fotbalový expert Petr Švancara. Na otázku profesionálního hráče DRMiho, zda se brněnský patriot nechce zapojit do e:LIGY jako hráč, reagoval slovy: „Člověče docela mě to baví, já do toho jdu.“

Společné mediální a contentové výstupy spolupráce mezi FC Zbrojovka Brno a organizací Cryptova budou v dalších týdnech a měsících k vidění na sociálních sítích.