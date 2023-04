Fotbalový turnaj FIFA eCUP by Hyundai vás opět zve na digitální trávník

Grand Finále se účastní 16 nejlepších digitálních fotbalistů ze všech skupin. Na trávník se vrací také eFotbalista roku 2021 Jan “Emerickson” Krupička, který poměří síly s Matějem “Matejs” Dunkou a Mariem “Marioooso” Gumbreštem z Entropiqu.

Celý turnaj bude tradičně rozdělen do čtyř kvalifikačních kol, která startují již 23. dubna. Z každého postupují čtyři nejlepší hráči v dané skupině. Do finále zamíří také hráči ze dvou Stream dnů, které se konají 6. a 7. května. Všech 16 vítězů se sejde ve finále poháru eCup by Hyundai, které se uskuteční 13. května v pražském OC Letňany.

Kromě eFotbalisty roku 2021 Emericksona se do boje o trofej letos přidají také další profíci digitální čutané v čele s duem Matejs a Marioooso z týmu Entropiq, Serona z AC Sparta Praha, Revy z Bohemians či eFotbalisty roku 2022 T9Lakyho.

Přihlásit se do turnaje je jednoduché - stačí vyplnit registrační formulář na stránkách Topgaming a vlastnit hru FIFA 23 na konzoli Playstation 5 včetně předplatného PS Plus pro online hraní. Turnaje se mohou účastnit pouze hráči s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky a součástí registrace je také přihlášení na komunikační kanál platformy Discord.

O co se hraje? Po dvou online kvalifikacích a offline skupinové fáze se zbylí hráči utkají v play-off až do posledního fotbalisty. Tým na prvním místě si domů odnese výhru 30 000 Kč, druhé místo 15 000 Kč, třetí pak 5 000 Kč.

Tak na co čekáte? Skočte se zaregistrovat a těšíme se na vás pražském OC Letňany, kde poměříte síly s těmi nejlepšími!