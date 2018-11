Ty vole, taková nálož! Youtuber The Top pařil CZC.cz iSport Cup. Postoupil?

"Potrénoval jsem pár zápasů, abych nebyl úplná nula," usmíval se před vstupem do turnaje The Top. V něm sehrál celkem tři zápasy za Manchester City, Real Madrid a Paris St. Germain. "A zejména poslední zápas proti Liverpoolu mě štve nejvíc," netajil.

Proti soupeři s přezdívkou Lhotas, jenž zvolil Liverpool, spálil tři tutovky po sobě. "Kdybych to trefil, ty vole! Když nedám gól ani z toho, tak nevím, co bych chtěl," čílil se během rozhodujícího třetího utkání The Top. A jak to ve FIFA 19 bývá, potvrdilo se nepsané pravidlo "nedáš-dostaneš".

"Prohra 0:3?! Taková nálož, to jsem si nezasloužil. Ale týpek proti mně hrál dobře," uznal The Top s negativní bilancí 1:2 na zápasy. Lhotase porazil pouze ve druhém špílu, za Real proti Man City. "Jen mi chyběl zabiják na hrotu, být tam pořád Ronaldo, tak je to furt statisticky nejlepší tým ve Fifě. Ale nejnižší rating 84? To je paráda!"

Výhru mu vystřílel Modrič a samotný soupeř, který mu s brankářem Edersonem přihrál před prázdnou branku přímo na nohu... "Co mně to věnoval za gól ten borec?! Ho, ho! Kámo, dík! Já si nestěžuju," smál se The Top. Ale kdo se smál naposled, byl Lhotas. V úvodní kvalifikaci postoupil až do třetího kola, kde nestačil na hráče "dalas94".

I vy jste neuspěli? Nevadí, potrénujte a nic nevzdávejte. Šanci ještě dostanete. Druhý termín kvalifikace se odehraje ve čtvrtek 22. listopadu. Jen příliš neotálejte, registrací už je přes 200! Nebo se přihlašte do třetí kvalifikace, jež je na programu v sobotu 24. listopadu.

Z celkem čtyř kvalifikačních bloků a ONLINE finále vzejde osmička těch nejlepších gamerů pro Velké finále v pražské Hostivaři 8. prosince, kde se bude hrát o 50 000 korun a profesionální kontrakt pro největšího borce ve FIFA 19! Více informací najdete na www.isportcup.cz.

Zde jsou první kvalifikovaní ONLINE finalisté: Patyno, PalecC10, mExa, Ji11rka, FIFMATY, Slapi1, Alpaa77, Luiscarlosnani10.

Online kvalifikační turnaje

Přihlaste se zdarma do kvalifikačních online turnajů na webu iSport.cz nebo Grunexu. Budeme hrát FIFA 19 na PlayStation 4:

1. online kvalifikace

sobota 17. 11. od 17:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále) – ODEHRÁNO.

2. online kvalifikace

čtvrtek 22. 11. od 18:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále) – OTEVŘENO.

3. online kvalifikace

sobota 24. 11. od 17:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále) – OTEVŘENO.

4. online kvalifikace

středa 28. 11. od 18:00 (z ní TOP 4 hráči postoupí do online finále)

Každá online kvalifikace bude otevřena pro max. 256 hráčů (přičemž registrovaných hrářů může být víc, check-in ale umožná admin jen prvním 256 borcům). Pokud se zúčastníte kvalifikačního turnaje a nepostoupíte do online finále, můžete se zúčastnit i dalších kvalifikací. Všechny online kvalifikace se odehrají systémem jednoduchého pavouka Single Elimination ve formátu BO3 (tudíž se hraje "na dva vítězené zápasy ve hře". Výsledek může skončit 2:0 nebo 2:1 a opačně). Každý účastník online kvalifikace získá voucher na slevu 100 Kč v obchodu CZC.cz při objednávce nad tisíc korun.

Jankto hrával FIFU závodně. Dobrý relax, pomáhalo mi to, říká 720p 360p REKLAMA