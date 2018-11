Nástup velkých favoritů: iSportCup ve FIFA 19 chce vyhrát i hráč Sparty!

První kvalifikace je už za námi a zúčastnilo se jí přes 200 hráčů. Obrovský zájem je očekáván i dnes, kdy se navíc do hry zapojí známé tváře.

Mezi nimi bude první profesionální hráč fotbalové Sparty MrRici, ale i fotbalový youtuber The Johnny, jehož videa odebírá téměř 30 tisíc fanoušků. I proto si nechce udělat ostudu a bere účast v CZC.cz iSportCupu ve hře FIFA 19 na plnou váhu.

„iSportCup je pro mě velká výzva a jsem rád, že jsou na naší FIFA scéně takovéto akce. Každý by se rád probojoval až do offline finále, u mě tomu není jinak. Šanci mám, teď je jen na mně, jak s tím naložím,“ hlásí The Johnny před čtvrteční bitvou, která startuje už v 18.00.

Ti nejlepší následně postoupí do velkého finále v Praze, které se odehraje 8. prosince v kinosále Premiere Cinemas v Hostivaři. Právě tam ti nejlepší mezi sebou svedou bitvy o finanční hotovost v celkové výši 50 000 korun (vítěz bere 25 000 Kč) a možnost získat profesionální smlouvu v týmu iSport.cz.

Finále bude streamované na facebooku deníku Sport a YouTube a Twitch kanálu CZCtv. Těšit se můžete zároveň na zajímavé hosty – fotbalové reprezentanty a jiné známé osobnosti. Vstup na akci bude rovněž zdarma.

JAK SE BUDE HRÁT



Online kvalifikace



Přihlaste se zdarma do kvalifikačních online turnajů na webu iSport.cz nebo Grunexu. Budeme hrát FIFA 19 na PlayStation 4 a otevřeny jsou tři kvalifikace:



2. online kvalifikace

čtvrtek, 22. 11. od 18:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále)

3. online kvalifikace:

sobota, 24. 11. od 17:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále)

4. online kvalifikace:

tředa, 28. 11. od 18:00 (z ní TOP 4 hráči postoupí do online finále)



Každá online kvalifikace bude otevřena pro max. 256 hráčů. Pokud se zúčastníte kvalifikačního turnaje a nepostoupíte do online finále, můžete se zúčastnit i dalších kvalifikací. Všechny online kvalifikace se odehrají systémem jednoduchého pavouka Single Elimination ve formátu BO3 (tudíž se hraje „na dva vítězené zápasy“, konečný výsledek může skončit 2:0 nebo 2:1 a opačně). Každý účastník online kvalifikace získá voucher na slevu 100 Kč v obchodu CZC.cz při objednávce nad tisíc korun.



Online finále (1. prosince 2018)



Nejlepších 28 hráčů z online kvalifikací postoupí do online finále a doplní je čtyři divoké karty partnerů projektu. Online finále pro celkem 32 hráčů proběhne v sobotu 1. prosince od 17:00. Hráči budou rozděleni do osmi skupin po čtyřech hráčích. V základní skupině odehrají zápasy každý s každým ve formátu BO2 (tudíž výsledek může skončit 2:0 nebo 1:1). Umístění v základní skupině určuje rozlosování Single Elimination (jednoduchý pavouk) Play-Off , kde se spolu hráči utkají křížovým systémem (vítěz skupiny A s posledním hráčem skupiny H atd.) ve formátu BO3. Nejlepších 8 hráčů postoupí do offline finále.



Offline finále (8. prosince 2018)



CZC.cz iSportCup vyvrcholí druhou adventní sobotu 8. 12. v pražském multikině Premiere Cinemas v Hostivaři. Kromě finálového turnaje vás čeká bohatý doprovodný program, kde nebudou chybět fotbalisté české reprezentace, komentátoři O2 TV, moderátor a fotbalový fanda Mikoláš Tuček a řada dalších celebrit jak ze světa fotbalu, tak i toho virtuálního. Přesný harmonogram vám přineseme později.



O CO SE HRAJE?

Veškeré níže uvedené ceny platí pro finále turnaje:

1. místo - 25 000 Kč

2. místo - 12 000 Kč

3. místo - 6 000 Kč

4. místo - 3 000 Kč

5.-8. místo – 1 000 Kč



Pro řadu hráčů ale největší motivací nebudou finanční odměny, nýbrž profesionální eSport smlouva s portálem iSport.cz! Tuto smlouvu získá jeden z finalistů turnaje (nemusí to být nutně jeho vítěz).

