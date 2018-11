iSport Cup ve FIFA 19: Favorit Johny narazil. V sobotu postoupím, věří

V úvodních kolech čekal The Johnyho lehčí los. Mezi soupeři potkal i na redaktora deníku Sport Pavla Janegu. „To bude pikantní, možná jsem z toho lehce nervózní,“ smál se před soubojem. Zkušený pařmen ale nezaváhal a s jednou inkasovanou brankou postoupil.

Až po třech úspěšných bitvách, při kterých neztratil ani zápas, narazil ve čtvrtém kole na nepříjemného protivníka. „S hráčem Dalas94 to bylo nejtěžší, dvakrát jsem nezvládl úvod utkání. Možná jsem doplatil do té doby až na příliš lehký průběh turnaje, kdy mi soupeři dovolili moc prostoru a srandiček ve hře. Pak jsem hrubě narazil, ale beru to jako ponaučení do příště,“ tvrdil Johny, který průběh kvalifikace přiblížil na Instagramu @isportcz.

Souboj s Dalas94 byl otřelého borce známkou toho, že se CZC.cz iSportCup stává prestižní akcí FIFA scény v Česku a na Slovensku. „Když jsem se podíval na pavouka, tak se účastnila absolutní špička, nejlepší hráči. V turnaji je ohromná konkurence, i tak je pro mě vypadnutí ve 4. kole zklamáním. V sobotní kvalifikaci je pro mě velká výzva dosáhnout úspěchu,“ potvrdil účast v dalších kolech.

Turnaj CZC.cz iSportCup láká na finanční odměnu v celkové výši 50 000 korun a profesionální smlouvu v týmu iSport.cz pro největšího borce z osmičky finalistů. I proto zlákal řadu top hráčů, včetně Emericksona, T9Lakyho, Riijka, Castera a další. Mimochodem, tihle všichni si zajistili postup do ONLINE finále, které je na programu v sobotu 1. prosince. A přesně za týden (8. prosince) bude následovat OFFLINE Velké finále v pražské Hostivaři, kde se ti nejlepší porvou o hodnotné ceny.

„Dá se říct, že až na výjimky hráli kvalifikaci všichni z hlavní scény, i to svědčí o velikosti turnaje. A pro mě je důležité, že tak velká firma jako je CNC (vydavatel deníku Sport a iSport.cz – pozn. redaktora) vstupuje do našeho světa esportu. Jsem rád, že pro nás pořádají další prestižní turnaj, navíc s parádní motivací, neboť profesionální smlouva a tučné finanční odměny jsou pro české hráče velké lákadlo,“ řekl The Johny.

CZC.cz iSportCup nalákal také profesionální ligové fotbalisty. Třeba útočník Fastavu Zlín Lukáš Železník vstoupil do obou odehraných kvalifikací, úspěšný však zatím nebyl.

JAK SE BUDE HRÁT



Online kvalifikace



Přihlaste se zdarma do kvalifikačních online turnajů na webu iSport.cz nebo Grunexu. Budeme hrát FIFA 19 na PlayStation 4 a otevřeny jsou tři kvalifikace:

3. online kvalifikace:

sobota, 24. 11. od 17:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále)

4. online kvalifikace:

středa, 28. 11. od 18:00 (z ní TOP 4 hráči postoupí do online finále)



Každá online kvalifikace bude otevřena pro max. 256 hráčů. Pokud se zúčastníte kvalifikačního turnaje a nepostoupíte do online finále, můžete se zúčastnit i dalších kvalifikací. Všechny online kvalifikace se odehrají systémem jednoduchého pavouka Single Elimination ve formátu BO3 (tudíž se hraje „na dva vítězné zápasy“, konečný výsledek může skončit 2:0 nebo 2:1 a opačně). Každý účastník online kvalifikace získá voucher na slevu 100 Kč v obchodu CZC.cz při objednávce nad tisíc korun.



Online finále (1. prosince 2018)



Nejlepších 28 hráčů z online kvalifikací postoupí do online finále a doplní je čtyři divoké karty partnerů projektu. Online finále pro celkem 32 hráčů proběhne v sobotu 1. prosince od 17:00. Hráči budou rozděleni do osmi skupin po čtyřech hráčích. V základní skupině odehrají zápasy každý s každým ve formátu BO2 (tudíž výsledek může skončit 2:0 nebo 1:1). Umístění v základní skupině určuje rozlosování Single Elimination (jednoduchý pavouk) Play-Off , kde se spolu hráči utkají křížovým systémem (vítěz skupiny A s posledním hráčem skupiny H atd.) ve formátu BO3. Nejlepších 8 hráčů postoupí do offline finále.



Offline finále (8. prosince 2018)



CZC.cz iSportCup vyvrcholí druhou adventní sobotu 8. 12. v pražském multikině Premiere Cinemas v Hostivaři. Kromě finálového turnaje vás čeká bohatý doprovodný program, kde nebudou chybět fotbalisté české reprezentace, komentátoři O2 TV, moderátor a fotbalový fanda Mikoláš Tuček a řada dalších celebrit jak ze světa fotbalu, tak i toho virtuálního. Přesný harmonogram vám přineseme později.



O CO SE HRAJE?

Veškeré níže uvedené ceny platí pro finále turnaje:

1. místo - 25 000 Kč

2. místo - 12 000 Kč

3. místo - 6 000 Kč

4. místo - 3 000 Kč

5.-8. místo – 1 000 Kč



Pro řadu hráčů ale největší motivací nebudou finanční odměny, nýbrž profesionální eSport smlouva s portálem iSport.cz! Tuto smlouvu získá jeden z finalistů turnaje (nemusí to být nutně jeho vítěz).

