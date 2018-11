Favorit iSport Cupu postoupil a lanařil Schicka: Asi kvůli FIFA turnaji střídal

Ostřílený hráč, který má na svém Twitch profilu přes 12 tisíc sledujících, chtěl napravit čtvrteční zaváhání. A to se mu podařilo náramně. V prvním kole se mu nedostavil soupeř, ve druhém ukázal svou dominanci, když nezkušeného protivníka vyřadil z turnaje dvěma debakly.

Během streamu panovala dobrá nálada. Došlo i na diskuzi ohledně reprezentanta Patrika Schicka, s kterým je The Johny díky hře FIFA v kontaktu. „Patrik se mě na iSportCup ptal, možná se tím vysvětluje jeho střídání v 71. minutě (AS Řím prohrál na půdě Udinese 0:1 - pozn. redaktora),“ vtipkoval The Johny. Během dalších zápasů pak ještě ukázal, že mu český reprezentant posílal novinky z FUT balíčku. Uvidíme, jestli se střelec AS Řím neukáže v poslední kvalifikaci.

Ale zpět k turnaji. Ve třetím kole velký favorit zažil největší nervy. Značné problémy mu působil hráč s přezdívkou Karlitos28CZE, který vyznával taktiku nakopávaných míčů na rychlé útočníky. The Johny ale zvládl rozhodující bitvu, kterou odehrál s mužstvem Liverpoolu, a postoupil dál. I v poslední části play-off zvítězil až po třech kolech, čímž si vysloužil vytoužený postup do online finále. „Byly to nervy, ale na online finále se těším, bude to mít kvalitu,“ dodal šťastný postupující.

O poslední volná místa do online finále se můžete pokusit i vy

VIDEO: Podívejte se na průběh třetí kvalifikace iSportCupu

Sledujte živé video od uživatele thejohny97 na adrese www.twitch.tv

