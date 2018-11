Máme se na co těšit. Do ONLINE finále se probojovali ti největší borci z Česka a Slovenska, co drtí zdejší FIFA scénu. Středeční postupující KobbyCZ88 je loňským mistrem ČR a Doli200 vyhrál premiérový turnaj fotbalové Sparty. Plus k nim např. Patyno, mExa, T9Laky, RIIJK, caster, Emerickson, The Johny, profík ze Sparty MrRici – ti všichni zvládli náročnou kvalifikaci a chtějí prizemoney v celkové výši 50 000 korun!

"CZC.cz iSportCupu se účastní absolutní špička, nejlepší hráči. V turnaji je ohromná konkurence," potvrzuje The Johny, jenž zvládl postup ve třetí kvalifikaci.

V ONLINE finále bude celkem bojovat dvaatřicet hráčů, z nichž osm nejlepších postoupí do Velkého offline finále, které se uskuteční 8. prosince od 13.00 v pražském multikině Premiere Cinemas v Hostivaři. Vstup bude pro fanoušky zdarma, přímý přenos poběží také na facebooku deníku Sport a Twitchi partnera turnaje CZC.cz.

Kdo postoupil?

1. kvalifikace

patyno, PalecC10, mExa, ji11rka, FIFMATY, Slapi1, Alpaa77 a luiscarlosnani10

2. kvalifikace

ahugecris7, JRC.T9Laky, eSuba.RIIJK, kebajsgregy, Huhnak, ASTNDoli97, caster a JRC.Emerickson

3. kvalifikace

RealDanek, ACS.MrRici, Tomco92, Lewaa90, driskecz, sirisetsedm, Valvi10, The Johny

4. kvalifikace

JamesBony28, KobbyCZ88, Doli200 a t1nk0

Poslední čtveřici doplní divoké karty partnerů turnaje, do kterého své hráče vysílá CZC.cz a O2 TV Sport. Zbylí dva partneři Corny a Fortuna věnovali svá místa šťastlivcům, kteří mohou poslední dvě horké vstupenky získat v unikátní soutěži. Odstartujte během čtvrtka, takže sledujte iSport.cz a sociální sítě!

Více informací na www.isportcup.cz »

Online finále (1. prosince 2018)

Nejlepších 28 hráčů z online kvalifikací postoupí do online finále a doplní je čtyři divoké karty partnerů projektu. Online finále pro celkem 32 hráčů proběhne v sobotu 1. prosince od 17:00. Hráči budou rozděleni do osmi skupin po čtyřech hráčích. V základní skupině odehrají zápasy každý s každým ve formátu BO2 (tudíž výsledek může skončit 2:0 nebo 1:1). Umístění v základní skupině určuje rozlosování Single Elimination (jednoduchý pavouk) Play-Off , kde se spolu hráči utkají křížovým systémem (vítěz skupiny A s posledním hráčem skupiny H atd.) ve formátu BO3. Nejlepších 8 hráčů postoupí do offline finále.



Offline finále (8. prosince 2018)

CZC.cz iSportCup vyvrcholí druhou adventní sobotu 8. 12. v pražském multikině Premiere Cinemas v Hostivaři. Kromě finálového turnaje vás čeká bohatý doprovodný program, kde nebudou chybět fotbalisté české reprezentace, komentátoři O2 TV, moderátor a fotbalový fanda Mikoláš Tuček a řada dalších celebrit jak ze světa fotbalu, tak i toho virtuálního. Přesný harmonogram vám přineseme později.



O CO SE HRAJE?

Veškeré níže uvedené ceny platí pro finále turnaje:

1. místo - 25 000 Kč

2. místo - 12 000 Kč

3. místo - 6 000 Kč

4. místo - 3 000 Kč

5.-8. místo – 1 000 Kč



Pro řadu hráčů ale největší motivací nebudou finanční odměny, nýbrž profesionální eSport smlouva s portálem iSport.cz! Tuto smlouvu získá jeden z finalistů turnaje (nemusí to být nutně jeho vítěz).