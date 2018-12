Poprvé na iSport Cupu! Na velké finále budou sázky jako ve fotbale

Pro Fortunu není esportové odvětví novinkou, zajímat se o něj začala již v roce 2016. „Tušili jsme, že tento trend půjde velice rychle nahoru a čas nám dal za pravdu. Stal se z toho nejrychleji rostoucí gambling produkt po celém světě,“ vysvětluje Tomáš Polinský. A dokládá jasné srovnání reálného sportu s esportem: zatímco vítěz mužské dvouhry v tenisovém US Open pobere 3,8 milionů dolarů, vítězný tým turnaje The International ve hře Dota2 si odnesl prizemoney ve výši 11 milionů dolarů.

Jinými slovy: potenciál eSportu je obrovský.

„Může vyrůst do fáze, že bude pravidelně sledovaný jako menší sporty. Na Twitchi (internetová stránka, na které gameři streamují své počiny – pozn. autora) sledují různé turnaje miliony diváků. Stejně tak roste obliba sázení na esporty. Už nyní nám interní čísla dokazují, že jsme schopni meziročně růst na náběrech o 100 procent. Byla to díra na trhu, a proto se Fortuna a další sázkové kanceláře na něj přesouvají.“

Na které turnaje a hry se orientujete?

„Fortuna má v nabídce různé hry. Například League of Legends, Dota2, CS:GO. Jedná se o turnaje, na nichž hrají největší esportové týmy. Také ale zařazujeme StarCraft a poprvé nabídneme možnost vsadit si právě na offline finále CZC.cz iSport Cup ve FIFA 19. Snažíme se totiž nabídnout něco, co konkurence nemá. Být v něčem unikátní. Vsadit si na Ligu mistrů nebo NHL, to lze dneska všude. Finále iSport Cupu je skvělou příležitostí, protože FIFA je hra, které každý rozumí. Není jako League of Legends, u které neznalý člověk neví, co se děje.“

Jak moc složité bude určit správnost kurzů pro finále iSport Cupu?

„Moudřejší budeme ve chvíli, kdy dostaneme data z dnešního ONLINE finále. K dispozici budeme mít výsledky, seznam kvalifikovaných hráčů, každopádně příprava započala už tím, že jsme začali sledovat logiku hry na vyšší úrovni. S Fifou máme všichni amatérské zkušenosti, ale jak to reálně vypadá mezi profíky, to jsme úplně nevěděli. Až ve chvíli, kdy byla domluvena spolupráce (Fortuna je partnerem iSport Cupu – pozn. autora), začali jsme sledovat velké turnaje a nejlepší hráče. To abychom věděli, kolik padá branek, kolik je rohů, karet apod.“

Takže umožníte i tyto detailní sázky?

„Půjdeme do toho naplno. Chceme mít nabídku, která je běžná pro reálné fotbalové zápasy – počet žlutých a červených karet, počet rohů, jestli se bude kopat penalta, kdo bude nejlepší střelec. Zabýváme se také myšlenkou speciálních sázek, zda například skóruje brankář. Ale samozřejmě vypíšeme i běžné sázky – vítěz v daném zápase, celkové umístění, postupy ze skupin atd.“

Jak bude celý proces 8. prosince vypadat?

„Fortuna bude mít na místě zhruba čtyřčlenný tým, včetně mě a specialistů na esporty a fotbal. Chceme být přítomní, abychom viděli všechny zápasy v reálném čase a byli schopni reagovat změnami kurzů na daný vývoj. Díky tomu se kurzy budou měnit live. Jsem si jistý, že v Česku tohle ještě nikdo nikdy nenabízel. Dost možná ani na Slovensku a Polsku, kde kurzy na iSportCup budou rovněž dostupné.“

