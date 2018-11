Železník si zahraje finále iSport Cupu: Soupeř ztrestá každou chybu

Jakou máte radost z divoké karty a co očekáváte od finále?

"Radost mám velkou.... Zahraji si proti nejlepším hráčům česko-slovenské scény. S finalistou The Johnym jsem si psal během kvalifikací a říkali jsme si, že by bylo super, kdyby se podařilo postoupit přes divokou kartu. Chtěl bych ve skupině The Johnyho, Emericksona, ACS.MrRici a T9Lakyho. To jsou top hráči u nás a souboj s nimi by pro mě byl zajimavý. Očekavám, že soupeři budou trestat každou chybu, takže si na ně musím dát pozor."

Za které týmy budete hrát? A proč?

"Škoda, že se nehraje s ultimate týmy, co by si každý poskládal podle svého. Proto jeden z týmu bude Juventus. Hraje tam můj oblíbenec CR7."

Co říkáte na akci iSportCup? Jste rád, že se v Česku něco takového děje?

"Dřív jsem hrával na jednom českém portále, kde se objevoval i další finalista JamesBony... Poslední roky už však hraju pouze FUT. Je skvělé, že FIFA dorazila i do ČR a tohle může být první velký turnaj u nás!"

Přijdete se podívat na závěrečné finále, pokud nepostoupíte?

"Pokud budu mít čas, tak určitě dorazím. Finále bude velkolepé! Při velkém štěstí se tam probojuju taky, ale to by mi musel EA SPORTS hodně pomoc." (úsměv)