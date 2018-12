Emerickson před finále iSportCupu: Co ho ve FIFĚ štve a co radí amatérům?

Jak jste se dostal k FIFĚ?

„Svět her mi poprvé ukázal strýc. Většinou jsem hrál jen sportovní hry jako NHL, NBA, ale FIFA pro mě byla vždy číslo jedna, jelikož jsem sám fotbal hrával i v reálném životě. FIFU hraju od ročníku 2002.“

Jaké jsou vaše největší úspěchy?

„Za poslední dva roky jsem FIFĚ obětoval dost času a položil se do toho více než kdy předtím. Dočkal jsem se zatím těchto úspěchů: 3. místo na Playstation V4 FESTIVAL (Maďarsko), 1. místo na FOR Games 2018 v eClubs, 3. místo ve 2v2 společně s T9Lakym FOR GAMES 2018, 2. místo WINTER FINALS (lan akce od tpg), 2. místo FIFA WORLD CUP Žluté Lázně.“

Jak náročná pro vás byla cesta do finále CZC.cz iSportCupu?

„Kvalifikace do online finále šla celkem hladce. To stejné se dělo i ve skupině v online finále, kdy jsem se snažil pohlídat si první místo ve skupině a usnadnit si tak los ve vyřazovacích bojích. To se nakonec povedlo. V playoff už ty souboje byly vyrovnanější, což jsem očekával. Ovšem dokázal jsem si poradit i s tím a nakonec to dopadlo dobře a já jsem se dostal do TOP8.“

Do závěrečného klání vás postoupilo osm. Znáte z hraní FIFY všechny své soupeře? Koho považujete za nejsilnějšího protivníka?

„Znám všechny, jelikož se potkáváme na ostatních turnajích. S některými jsme velmi blízcí přátelé. Za nejsilnějšího protivníka považuji svého kolegu z JRC FIFA týmu T9Lakyho. Vidím u něj velký progres. Je opravdu ve formě. Velmi zlepšil svou hru oproti předchozím ročníkům FIFY. Jeho síla je v kontrolování hry. Držení míče, rotace hry z jedné strany na druhou. Nesmíte se mu přizpůsobit, musíte hrát svou hru.“

Budete se připravovat na finále nějak speciálně?

„Mám to nastavené stále stejně. Pro mě se nic nemění. Snažím se trénovat několik hodin každý den. Ať už mě čeká nebo nečeká turnaj. I díky tomu jsem našel tu správnou herní pohodu. Tudíž jsem si svojí hrou daleko více jistý.“

FIFA dokáže člověku chvílemi pořádně nažhavit nervy. Co vás osobně dokáže při hraní naštvat nejvíce?

„O tomhle bych vám mohl básnit do nekonečna. K FIFĚ nepochybně patří i štěstí. Buď ho máte, nebo ne. Někdy s tím bohužel neuděláte nic. Musíte zachovat chladnou hlavu a soustředěnost, to je velmi důležité. Osobně mě dokážou nejvíce naštvat zápasy, které prohraju typem, že můj soupeř má v tom zápase 2 střely na branku, já například 20 a prohraji 1:2.“

Vzpomenete si na nejkurióznější gól, který jste ve FIFĚ dal, ale i dostal?

„Ve Weekend League těch kuriózních gólů dostávám nespočet. Taková "krása střídá nádheru". Například můžu vzpomenout výkon Kariuse ve finále LM, nebo teď o víkendu brankář Evertonu Jordan Pickford. Něco podobného občas předvedl i můj brankář ve FIFĚ. Tyhle góly si raději často mažu z paměti a nevracím se k tomu. Co se týče mých kuriózních gólů, tak občas mi tam padne nějaká dalekonosná střela, nad kterou můj soupeř jen nevěřícně kroutí hlavou. Nedávno ve čtvrtfinále proti Lakymu na FOR GAMES se můj Messi rozhodl, že zničí všechny fyzikální zákony.“

Co považujete v nové FIFĚ za povedené a co byste naopak vylepšil?

„V každé FIFĚ se najde nějaká nesmyslně silná věc, která prostě funguje. V této jsou to určitě načasované technické střely z dálky. Někdy je daleko snazší dát gól střelou z dálky než proměnit šanci ve vápně 1 na 1 proti brankáři. To je podle mě špatně a mělo by to být naopak. Ve FIFĚ se děje hodně náhodných odrazů, které vás pak stojí výsledek. Na tomto bych konkrétně zapracoval, kdybych byl na místě EA Sports.“

Je nějaký hráč, kterého byste chtěl ve FIFĚ mít v týmu za jakýchkoliv okolností?

„Opakuji se každý rok. Opravdový "gamechanger" je Cristiano Ronaldo. Ve FIFĚ má všechny atributy skvělého hráče. Rychlost, střela, síla a výška. To je to, co CR7 má. Pokud bych měl vyzdvihnout ještě někoho, tak to bude ikona Ruud Gullit.“

Jaká by byla vaše ideální jedenáctka ve FIFA 19, kdybyste si ji mohl poskládat z jakýchkoliv hráčů?

„Formace 4-2-3-1. Neuer v bráně. Obrana složená ze čtyř hráčů. Walker, Maldini, Blanc, Alex Sandro. Defenzivní záložníci Vieira s Gullitem. Ofenzivní čtyřka Eusébio, Pelé, R9 (brazilský Ronaldo) a CR7 (Cristiano Ronaldo).

Co byste doporučil začínajícím hráčům? Na čem nejvíce pracovat?

„Je důležité, aby hráč, který začíná s FIFOU nejdříve pochopil mechaniku hry. Zjistil si sám na vlastní kůži, co funguje a co ne. Určitě je dobré okoukat něco od profíků. Styl hry, taktiky apod. Potom najít tu správnou formaci, která bude fungovat. No a v neposlední řadě být klidný a dát tomu čas. Úspěch se nedostaví hned. Je to dlouhý proces.

