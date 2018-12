FIFA liga týmům musí vrtat hlavou, tvrdí moderátor finále iSportCupu

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA CZC.CZ iSPORTCup bude moderovat oblíbený moderátor Mikoláš Tuček. Těším se moc, hlásí VŠECHNA VIDEA ZDE

„Mám velkou radost, že do toho deník Sport šel. V herním byznysu se pohybuji už dvacet let, takže vím, že FIFA jde trochu mimo ostatní hry. Přitom je spousta lidí, kteří si v září koupí Fifu, hrají ji celý rok a nic jiného. Těší mě, že takto můžeme Fifu ukázat širšímu publiku. A věřím, že nás čeká kvalitní fotbalová podívaná.“

Co říkáte na složení finalistů? A favorizujete někoho?

„Pár turnajů ve Fifě už jsem moderoval, ale že bych detailně znal celou scénu, to ne. Každopádně některé hráče jsem ve finále očekával. Jako sparťan bych měl radost, kdyby vyhrál ACS.MrRici, aby Sparta alespoň něco vyhrála (směje se). Dobří jsou také Emerickson a T9Laky. To jsou jména, která by měla být podle mě v semifinále.“

Zmínil jste Riciho, co říkáte na trend, že reálné fotbalové kluby začínají angažovat esportové hráče?

„Je to pochopitelná reakce na to, jak se přiblížit mladým, kteří by pravděpodobně jinak na fotbal ani nešli. Mezi kluky je FIFA nesmírně populární a vnímám to jako rozumný krok. U nás jsme v tom teprve na začátku, ale třeba Manchester City, Schalke a další světové kluby takto fungují delší dobu. Jsem rád, že Sparta v tomto byla progresivní. A těším se, jak to bude fungovat. Jestli časem bude nějaké velké finále Sparta – Slavia, tak budu jenom rád.“

Věříte, že se v budoucnu připojí i další české kluby?

„Minimálně jim to musí v tuto chvíli vrtat hlavou. Asi to nebude od další sezony, ale věřím, že celý esport má velký potenciál. Jednou to může dopadnout i třeba společnou esportovou ligou.“

Co vlastně vy a FIFA?

„S radostí si ji vždy pustím na konci září. Sestavím si nějaký tým, chvíli ji hraji, ale potom se k ní dostávám velmi sporadicky. Spíše koukám na živý fotbal. Sleduji hodně anglické podcasty o Premier League, která mě nesmírně baví. Když si něco zahraji na playstationu, je to překvapivě baseball. Osobně jsem ho hrával, takže při volných večerech je to jasná volba.“

Přijď na finále! Vstup je ZDARMA Jestli chcete být u nejlepších zápasů ve FIFA 19 osobně, přijďte 8. prosince do pražského multikina Premiere Cinemas v Hostivaři. VSTUP JE ZDARMA! Anebo sledujte živé streamy na Facebooku a Twitchi. Vedle finálového programu se můžete těšit také na bohatý program s fotbalisty z české nejvyšší soutěže. Více informací najdete na www.isportcup.cz