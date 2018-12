Ve finále iSportCupu chceme uspět, hlásí profesionální hráči ze Sparty

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta hlásí novou posilu! Hraju FIFA jako reálný fotbal, říká The Johny VŠECHNA VIDEA ZDE

Získala Sparta ve vás nejlepší české FIFA hráče?

The Johny: „Doufám, že v sobotu potvrdíme, že ano. Ale už jen to, že hraji za Spartu, je obrovská motivace do budoucna. Čeká mě nová etapa života. Převládá pocit štěstí, radost a čest.“

MrRici: „Osobně jsem především rád, že už tíha neleží jenom na mně, a největší klub můžu reprezentovat právě s Johnym.“

Teoreticky na sebe můžete narazit ve vyřazovací části. Komu má sparťanský fanoušek fandit?

MrRici: „Držet palce by měli hlavně našemu týmu. A pokud na sebe narazíme, půjde o to, kdo bude mít zrovna větší štěstí a kdo prokáže aktuálně lepší dovednosti.“

Co říkáte na finálové složení. Mohlo být ještě silnější?

The Johny: „Do finále se dostala opravdová špička.“

MrRici: „Vidím to stejně. Je zajímavé a nestává se často, že by se favoriti nevyřadili navzájem. Do finále se dostali podle mě úplně všichni, co měli.“

Věříte si v takové konkurenci?

The Johny: „Je pravda, že jsem nikdy nebyl v situaci, kdy se ode mě čekal nějaký výsledek. To je asi největší změna (po přestupu do Sparty), která by mě možná mohla dostat pod tlak. Lidé ode mě budou čekat to nejlepší, kdežto doteď jsem byl považován za outsidera. To bych chtěl ale změnit.“

Sázková kancelář Fortuna na vás vypsala kurz 30:1, vůbec nejvyšší…

The Johny: „Kurz je to zajímavý (směje se). Vím, že se to bralo podle posledních výsledků na ostatních turnajích. A já dosud bral Fifu spíš jako zábavu. Tohle je první ročník, do kterého jsem se pustil fakt naplno. A myslím, že jsem udělal velký progres. Navíc ve Fifě stačí hodně málo k tomu, aby zápas dopadl opačně. Mezi finalisty nejsou až takové rozdíly.“

MrRici: „Kurzy jsou postavené tak, aby se o nich lidé bavili. Pro nás hráče, nebo alespoň pro mě, je to spíše zpestření. Že bych na to bral ohled, to ne. Ruce mi to nesvazuje. Budu si hledět svého a chtít dojít v turnaji co nejdál.“

The Johny: „Strašně moc lidí mi psalo, že na mě vsadili velké peníze. I ti, se kterými jsem se třeba čtyři roky nebavil. Prý ať se snažím!“ (směje se)

Naznačili jste, že ve Fifě potřebujete i štěstí. Je hodně potřebné?

MrRici: „V posledním ročníku FIFA 19 se nejvíc projeví vaše dovednosti. Jsou tam možnosti, jak soupeře překvapit. Ať už například hýbáním brankářem či načasovaným zakončením. Štěstí hraje určitě roli, ale dovednosti se tady projevují.“

The Johny: „Každá FIFA je o štěstí, stejně jako fotbal. Poslední ročník ale je v tomto ohledu lepší.“

Vraťme se ještě ke Spartě. Máte konkrétní úkoly, třeba vyhrávat turnaje?

The Johny: „Hlavní je, abychom ji důstojně reprezentovali. Nejen na turnajích, ale i mimo ně. Každopádně největší cíl, a to nejen Sparty, ale celé české scény, je udělat větší stopu v Evropě.“

MrRici: „Bavíme se také o přátelských utkáních s reálnými zahraničními kluby. Ale teď musíme uspět ve finále iSportCupu!“

Bude důkladná příprava?

MrRici: „Máme to v plánu. V pátek si chceme vyzkoušet týmy a osvojit si gameplay, co funguje, co nefunguje. Zkusit si formace a řádně se na sobotu připravit.“

Jestli chcete být u nejlepších zápasů ve FIFA 19 osobně, přijďte 8. prosince do pražského multikina Premiere Cinemas v Hostivaři. VSTUP JE ZDARMA! Anebo sledujte živé streamy na Facebooku a Twitchi. Vedle finálového programu se můžete těšit také na bohatý program s fotbalisty z české nejvyšší soutěže. Více informací najdete na www.isport.cz/isportcup