Zahustel válel za Spartu, na iSportCupu padl s Rajnochem: Návrat se blíží!

Jak se vám líbí turnaj iSportCup?

„Je to super akce. Lidé, kteří se hrám věnují, tak ví, že po světě jsou podobné turnaje dneska už běžné. A jsem rád, že se něco takového uspořádalo i u nás.“

Co vy a hraní her? Jste vášnivým hráčem?

„Jsem s tím hodně velký kamarád. Hlavně co se týká playstationu. Už odmala jsem měl všechny verze této konzole a kupoval si různé hry. Hraju velmi rád a je to pro mě způsob relaxu.“

Kde vám to jde líp? Na hřišti, nebo s ovladačem v ruce?

„Nerad se hodnotím jako fotbalista, ale myslím si, že třeba akční hry na playstationu mi docela jdou. Ale co jsme hráli párkrát s klukama z kabiny, tak Venca Kadlec nebo Lukáš Vácha jsou daleko lepší, než jsem já.“

Kdo je v kabině největší pařmen?

„Určitě Venca Kadlec. Hodně ho to baví, hraje denně a je to stejné jako u mě, má to jako způsob relaxuj.“

Na turnaji iSportCup jste podlehl Janu Rajnochovi. Jak se vám s ním hrálo?

„Pár týdnů jsem FIFU nehrál a myslím, že to bylo i vidět. Vzal jsem si na Honzu Spartu, ale bylo znát, že ačkoliv patří do trochu starší generace, tak hrát umí a už s tím má zkušenosti. Zaslouženě také vyhrál.“

Nechal jste původní sestavu Sparty, tedy bez vás. Udělal byste v ní nějaké změny?

„Nechal jsem tam, co tam bylo. Ale kdyby to bylo po mém, tak bych nějaké drobné úpravy udělal. Asi bych se tam ze srandy postavil (směje se).“

A jak je to v reálném životě? Kdy vás fanoušci uvidí opět na hřišti?

„Pár dní trénuju naplno s týmem a návrat se pomalu blíží. Nechci to zakřiknout, ale třeba bude malé překvapení už v zápase s Teplicemi.“ (usmívá se)

Těšíte se vůbec, když vidíte, v jakém stavu se Sparta nachází?

„Nedaří se nám, to je zřejmé a vidím to i já, ale to nic nemění na tom, že bych se neměl těšit na zápas. Těším se hodně, i kdyby to bylo jen na pár minut.“

Podporujete spoluhráče aspoň jako psychická podpora?

„Doma jsem byl jen první měsíc, pak už jsem dojížděl na Letnou a byl s klukama v kontaktu. Na domácí zápasy jsem nechyběl a venkovní jsem sledoval v televizi.“

Co říkáte na to, jak vám na podzim v tabulce odskočily Slavia s Plzní. Není to trochu strašidelné?

„To víte, že jo. Není to optimální, ale taková je realita. Nemáme zrovna ideální formu a Slavia s Plzní jsou na tom líp. My nyní musíme dohrát ty zbylé dvě utkání se šesti body a pak se uvidí, co se stane v zimě. Jestli budou nějaké příchody, odchody. Ale to už je na vedení, my si budeme muset odpočinout, nabrat síly na jaro.“