Vítěz iSportCupu T9Laky: Super zážitek! Obětoval jsem tomu strašně moc

T9Laky ovládl CZC.CZ iSportCup, ve finále porazil MrRiciho

Jak svůj triumf oslavíš?

„Teď si půjdu v klidu odpočinout, pak to oslavím s rodinou a přítelkyní.“

Bylo těžké projít kvalifikaci a dostat se do kina mezi finálovou osmičku?

„První kvalifikace těžká nebyla, horší bylo online finále. Teď to vyvrcholilo, jsem rád, že jsem dokázal vyhrát.“

Dá se hraní natrénovat?

„Určitě. Obětoval jsem tomu strašně moc času. Věnuji se tomu hodně, každý den několik hodin. Zhruba čtyři nebo pět.“

Měl jsi nějakou speciální taktiku?

„Snažil jsem se zůstat v hlavě klidný, protože psychika je strašně důležitá. Přímo ve finálovém souboji proti MrRicimu jsem se po téhle stránce cítil dobře a bylo to vidět.“

Jak dlouho hru FIFA hraješ?

„Od ročníku 2002, ale na soutěžní úrovni se tomu věnuju rok a půl.“

Líbila se ti dnešní akce? Jsi rád, že gaming dostává stále větší prostor?

„Pro nás hráče je to super. Komunita se pořád rozrůstá, přesně takovéhle akce tady v Česku potřebujeme, abychom se mohli posunout dál do Evropy.“

Co říkáš na diskuze, že by esporty mohly být i na olympijských hrách?

„Slyšel jsem o tom, náš sport by to určitě mohlo posunout dopředu.

A jak naložíš s výhrou?

„To teprve uvidím, nečekal jsem, že v turnaji budou až takové ceny. V klidu si rozmyslím, co si pořídím.“