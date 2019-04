Šéfredaktor Sportu o iSport LIZE: Mistr ve Fifě získá slávu i peníze | iSport.cz

Popište, co je CZC.cz iSport LIGA?

„Nebojím se říct, že je to jeden z největších projektů v historii českého gamingu, tedy v hraní elektronických her. A zcela jistě je to v české historii největších projekt ve hře FIFA, která vychází z reálného fotbalu a v tuzemsku je i díky tradici tohoto sportu velice populární. Bude to jízda…“

Proč takový projekt vlastně na našem webu spouštíme?

„Protože v Česku rapidně roste komunita lidí, kterou gaming zajímá a berou ho dokonce svým způsobem jako nový sport. Je to nový fenomén. Nakonec i Mezinárodní olympijský výbor uvažuje o tom, zda gaming nezařadí do programu Her jako ukázkový sport. Vím, že někteří lidé s tím zásadně nesouhlasí a sportovní výkon je pro ně nutně spjatý s fyzickou aktivitou. Rozumím jim a nechci je přesvědčovat. Na druhou stranu si ale říkám – nakolik pak takovému hodnocení odpovídají třeba šipky nebo šachy, které se rovněž řadí do světa sportu. Takže bych v těch kategorických soudech rozhodně nebyl tak přísný…“

Kdo všechno se může iSport LIGY zúčastnit?

„Naše liga je otevřená a koncipovaná pro širokou veřejnost, ale i pro profesionální hráče, jejichž počet v poslední době stále roste. Takže zúčastnit se může vlastně kdokoliv, jen musí mít k dispozici Playstation a hru FIFA 19. Jsem hodně zvědavý na to, jestli se některým v uvozovkách amatérům podaří mezi českou špičku prodrat.“

Můžete popsat, jak celá gamingová liga vypadá?

„Skládá se z online kvalifikací a offline eventů. Online kvalifikace se hráči účastní fakticky ze svých domovů. Přihlásí se na webu iSport.cz a po rozlosování pavouka se prostřednictvím svého Playstationu spojí online se soupeřem a odehrají zápas. Vždy hraje jeden proti jednomu. Buď jsou pak vyřazeni, nebo postupují dál. Nejlepší osmička hráčů ze čtyř online kvalifikací se pak probojuje do offlinového turnaje. Ten první se koná v multikině v Praze – Hostivaři 27. dubna. Tam už ti nejlepší hrají tváří v tvář a jejich fanoušci je mohou sledovat nejen na našem webu či platformě Twitch, ale mohou se přijít podívat i přímo do hlediště. Samozřejmě zadarmo.“

Popsal jste online a offline části. Ale kdo se stane absolutním vítězem iSport LIGY?

„Za každou účast a pak samozřejmě i za každý konkrétní výsledek v turnajích budou hráči dostávat body do celkového žebříčku nejlepších českých a slovenských FIFA hráčů. Nejlepších šestnáct z nich si na konci roku zahraje SUPERFINÁLE.“

Může být žebříček iSport LIGY zároveň ukazatelem kvality jednotlivých FIFA hráčů?

„Věřím tomu. A jestliže například fotbalová Sparta už první dva gamingové hráče oficiálně angažovala, tento žebříček může být mimo jiné pro další ligové kluby dobrým vodítkem, koho do svých barev zlákat.“

A teď důležitá věc – o co se bude v lize hrát?

„Kromě věcných cen od partnerů turnaje včetně toho titulárního – eshopu CZC.cz – o opravdu zajímavé prize money! Vítěz SUPERFINÁLE získá rovných 100 000 korun! Ale dotované budou i tři menší offlinové podniky. Teoreticky – kdyby se tu našel hráč, který všechny offlinové turnaje naší ligy vyhraje, zbohatne za sezonu celkem o 160 000 korun.“

Myslíte si, že se někdo takový najde?

„Náš první turnaj v minulém roce vyhrál Lukáš „T9Laky“ Pour, který patří mezi absolutní československou špičku. Kdybych měl tedy ukázat na největšího ligového favorita, zvolil bych nejspíš jeho. Moc ale nevěřím tomu, že by dokázal vyhrát všechny turnaje. Emerickson, The Johny, RIIJK a další mu to podle mě nedovolí. A třeba se v naší lize navíc objeví nějaká úplně nová hvězda, která všechny překvapí. Takové příběhy nepatří jen do reálného sportu, ale i do gamingu.“