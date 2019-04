The Johny: iSport LIGA je skvělý nápad. S hraním za Spartu přichází i tlak | iSport.cz

Co říkáte na nově vzniklou CZC.cz iSport ligu?

„Jsem za to velmi rád, protože jsem doufal, že po úspěšném prosincovém turnaji přijde od iSport.cz něco dalšího. A povedlo se. Navíc je to liga, takže stále bude o co hrát.“

Jak se vám líbí hrací formát?

„Formát online kvalifikací a následných offline finále se mi líbí velmi. Jediná škoda je, že se online bude hrát v módu klasických mužstev, což není u FIFA hráčů moc oblíbené.“

Před offline finále se ale bude vždy rozhodovat, zda se bude hrát FIFA Ultimate Team (FUT), nebo také s klasickými týmy. Vy budete tedy pro FUT?

„Jednoznačně. Většina lidí co hraje Fifu, hraje právě Ultimate Team. Ne nadarmo je to nejoblíbenější mód ve hře.“

Kdy se vy osobně chystáte hrát kvalifikaci?

„Jelikož máme tento víkend mezinárodní turnaj v Polsku, tak první kvalifikaci nestihnu. Ale určitě se zapojím do té nadcházející.“

Budete se nějak speciálně připravovat?

„Určitě teď bude potřeba zařadit do svých herních plánů i mód Výkopu, ve kterém se hrají online kvalifikace. Takže si to chce ujasnit, za které týmy a s jakými hráči hrát. Přeci jen hra je v tomto módu oproti Ultimate Teamu trochu jiná.

Víte už alespoň předběžně, které týmy budete volit v online kvalifikacích?

„Asi tak jako většina Juventus. Zejména díky jeho dobré obraně a Cristianu Ronaldovi na hrotu. Ale rád využívám i například Liverpool.“

Nebudete třeba pod větším tlakem, když jste profesionálním hráčem Sparty?

„S mým angažmá ve Spartě samozřejmě přichází i tlak na moje výsledky, ale s tím jsem do toho šel. Chci vyhrávat každý zápas, o to víc, když hraji za Spartu.“

Kdo podle vás bude tentokrát hlavním favoritem? Před prosincovým CZC.cz Cupem téměř všichni favorizovali T9Lakyho. Bude i tentokrát hlavním aspirantem na prvenství?

„Jelikož se špička scény nijak výrazně nezměnila, tak pravděpodobně ano. Ale věřím, že i my s Emem (Jan Krupička, alias Emerickson) budeme bojovat o prvenství.“

Spartě jste se upsal těsně před CZC.cz iSport Cupem, kde jste skončil, pro některé trochu překvapivě, na 4. místě. Jak se vám od té doby daří?

„Hned po iSport Cupu se mi podařilo dvakrát po sobě uhrát 27 vítězství ve Weekend League a získat tak status FUT CHAMPIONS verified. Od té doby jsem se účastnil jedné offline akce, což bylo offline finále za únor v topgaming lize. Zde jsem se oproti CZC.cz Cupu o jednu příčku zlepšil, tudíž jsem skončil na třetím místě.“

FIFA 19 prošla od září mnoha změnami, co se týče hratelnosti. Byly podle vás k lepšímu?

„Na začátku nového roku nás čekal jeden z největší updatů ve hře, který dost zásadně hru změnil. Za mě osobně k horšímu. Ať už co se týče zábavné či kompetetivní stránky hry. Nicméně pro všechny je to stejné a v lize uvidíme, jak jsme se s tím všichni popasovali.“

