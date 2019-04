Třetí kvalifikace iSport LIGY odstartovala. Kdo se přidá k 16 postupujícím? | iSport.cz

Zúčastnit se iSport LIGY můžeš zdarma. Stačí mít Playstation, hru FIFA 19 a být připraven vyřadit pár protivníků. Z celkem čtyř kvalifikací postoupí do ONLINE finále nejlepších 32 hráčů, kteří se 21. dubna porvou mezi sebou o osm vstupenek do OFFLINE finále. To se uskuteční v multikině v pražské Hostivaři.

Každá online kvalifikace je otevřena pro max. 256 hráčů. Pokud se zúčastníte kvalifikačního turnaje a nepostoupíte do online finále, můžete se zúčastnit i dalších kvalifikací. Všechny online kvalifikace se odehrají systémem jednoduchého pavouka Single Elimination ve formátu BO3, hraje se tedy na "dva vítězné zápasy".

Postupující do ONLINE finále:

První kvalifikace: Doli2000, Kobbycz88, Caster, BaoBab22, Slavista, Rozsi, RIIJK, Jacoisgod.

Druhá kvalifikace: valvi10, INAE.pikej, JamesBony28, T9Laky, INAE.Driskecz, Willy9, INAEsrda, INAE.Typcii

Třetí kvalifikace: ?

Čtvrtá kvalifikace: ?

