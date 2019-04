Hrdlička na offline finále iSport LIGY: Komentováním FIFY jsem začínal | iSport.cz

Poprvé jste komentoval FIFU, jak jste byl se sebou spokojený?

„Já jsem tak vlastně začínal. Když jsme hráli FIFU s kamarády, tak jsem u toho celkem pravidelně zápasy komentoval. Kluci už tenkrát říkali, že bych jednou mohl být komentátor. Tehdy to bylo ale jen doma na gauči. Teď jsem se přes profesionální fotbalové zápasy dostal k FIFĚ znovu. Celkově mě to bavilo. Hráči byli emotivní, prožívali to. I v sále panovala dobrá atmosféra, takže to bylo fajn.“

Bylo to pro vás tedy takové déja vu?

„Vlastně ani moc ne, protože až teď při rozhovoru jsem si zpětně uvědomil, že jsem to už vlastně kdysi komentoval. A už tehdy mě to hodně bavilo.“

Co tedy vy a FIFA?

„Jako malý jsem ji hrál hodně, ale v poslední době už na to nemám moc čas. Ovšem z nostalgie si vždy novou FIFU koupím. Stává se mi ale, že když si po roce koupím další, zjistím, že jsem tu předchozí třeba ani neotevřel, že je stále zabalená.“

Hrál jste i jiné hry?

„FIFA byla moje hra číslo jedna. Kromě ní jsme hráli i NHL. S kamarády jsme byli kluci sporťáci, tak jsme hráli zejména sportovní hry. Střílečky nebo něco podobného, to mi nikdy nic neříkalo.“

Co říkáte na to, jak se gaming v České republice rozšiřuje?

„Samozřejmě to vnímám. Vím, že streamy jsou velmi sledované. Popularita gamingu určitě roste. My jsme dříve sportovali hlavně venku a hráli jsme až pak večer doma. Dnes je to už naopak a děti se moc ven nedostanou.“

Co jste říkal na to, jak to šlo hráčům offline finále CZC.cz iSport LIGY?

„Hráli samozřejmě výborně. Netroufám si říct, jak by to dopadlo, kdybych proti nim hrál já. Navíc když T9Laky zvítězil 15:0. Nedokážu posoudit, jaká by se mi tady v porovnání s nimi dařilo, ale určitě jsem o pár levelů níže. Je vidět, že kluci to mají zmáknuté a propracované taktikou. Překvapilo mě, že si všichni skládají své týmy, kde mají legendární hráče z minulosti, jako jsou Gullit nebo Brazilec Ronaldo. To bylo zajímavé zpestření a připomenutí si těchto brilantních jmen z fotbalové historie.“

Sledujte českou FIFA scénu?

„Nesleduji skoro vůbec. Když jsem se ale připravoval na komentování, tak jsem si o hráčích něco nastudoval. Věděl jsem tedy, že T9Laky je hlavní favorit. Vím, že i RIIJK patřil k hlavním aspirantům na výhru, nakonec skončil třetí. Takže papírové předpoklady se naplnily.“

Co říkáte na to, že by se mohl gaming objevit na olympiádě?

„Toto téma jsem také zachytil. Je to až trochu bizarní. Ale musí se reagovat na poptávku a doba je už taková. Popularita gamingu je obrovská. Troufám si říct, že v budoucnu se z toho takový PC sport stane.“

