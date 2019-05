Železník válel v iSport LIZE: Finále na Letné? Byla by to sranda | iSport.cz

Jak těžká pro vás byla sobotní kvalifikace?

"Do kvalifikace jsem šel s tím, že by to konečně klapnout. Byla náročná z pohledu udržení koncentrace, protože jsem v 2. a 3. kole jasně vyhrál první zápasy. ale druhé jsem nezvládl. Až v posledním kole jsem vyhrál oba zápasy."

Kdo byl nejtěžším soupeřem a proč?

"Paradoxně 2. a 3. kolo bylo náročnější než to poslední, kde si myslím, že Dida ze SampiTeamu počítal, že mě vyřadí a postoupí on. Já však hrál jednoduše a proměnil jsem vše, k čemu jsem se dostal."

Jakou jste na soupeře zvolil strategii a jak zafungovala?

"Hraju dvě formace, které během zápasu střídám podle průběhu. Hodně mi v taktice v klubech poradil hráč z esportoveho týmu Sparty The Johny. A naučil jsem se s tím hrát. Takže díky patří i jemu."

Jak vidíte své šance v online finále?

"Záleží, v čem se bude finále hrát. Pokud v klubech, tak se štěstím bych mohl postoupit. Pokud ve FUT, tak tam to bude náročnější, protože ne všichni do Fify dáváme peníze jako profíci, kteří dostanou od sponzorů FIFA pointy. Takže týmy, které máme my normální hráči a profíci, jsou velmi rozdílné. Něco jiného by bylo, kdyby se hrál turnaj ve FUT, ale tým sis mohl poskládat sám ze všech karet, tak, jako to je na velkých turnajích. To by bylo fér pro všechny"

Je vaším cílem dostat se až na offline finále na Letné?

"Rád bych postoupil, ale vím že šance nejsou moc velké. Ale nikdy nevíš, třeba bude gameplay hrát se mnou a se štěstím postoupím. Byla by aspoň sranda."