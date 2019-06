Velké finále iSport LIGY na Letné se blíží! Oba sparťané budou chybět | iSport.cz

Osm hráčů se na Letné střetne, oba sparťané ale budou chybět. Z kvalifikací se dokázali probojovat do online finále, které se hrálo minulou sobotu, mezi osm nejlepších však ani jeden postoupit nedokázal. „Nebudu lhát, stále mě to mrzí. O to víc, když si pomyslím, že se turnaj odehraje na domácím stadionu. Na tuhle kvalifikaci jsem se dost připravoval. Momentálně mám nejlepší formu za celou FIFU 19. Bohužel to ale nevyšlo,“ ohlíží se zpátky Emerickson.

Ve stejném duchu hovořil i druhý z neúspěšných sparťanů. „Mrzí mě to moc. Už v minulém online finále jsem skončil jediný krůček od postupu, teď znovu chybělo zdolat poslední kolo. Tím, že je offline finále na Letné, to celé získává o to hořčejší chuť,“ řekl viditelně zklamaný The Johny.

Přestože porážku nesou těžce, ani jeden se na nic nevymlouvá a sílu soupeře oba ocenili. „Bylo to hodně vyrovnané. Byly části, kdy jsem ho převyšoval já, a části, kdy hrál lépe Rozsi. První zápas jsem vyhrál, takže jsem byl v lepší pozici, ale ten druhý byl ještě vyrovnanější. Nedokázal jsem proměnit dvě dobré šance a v 93. minutě odpískl rozhodčí penaltu pro soupeře. Bylo to dost kruté, i sám Rozsi se mi potom omlouval. To je ale bohužel FIFA. Někdy vás podrží a někdy zase ne. Ve třetím zápase si Rozsi rychle vytvořil náskok o tři branky a to už se mi dohnat nepodařilo, třetí zápas skončil 2:3,“ vzpomíná Emerickson na svou krutou porážku.

FIFA na Letné! Přijď na finále iSport LIGY už 15. června

Stejně jako Emerickson, i The Johny věděl, co ho stálo postup. Co se stalo? „Těžko říct. Huhnak hrál výborně a já možná až moc chtěl. Ve druhém zápase jsem většinu času vedl, ale ke konci vedení ztratil a v poslední minutě nastřelil tyč. Prodloužení jsem už bohužel nezvládl. V každém případě gratulace soupeři a přeji mu, ať se mu na offline finále daří. Prohry patří ke každé kariéře a člověk je musí přijmout a o to víc na sobě pracovat,“ uzavřel.

Jejich fanoušci však nemusí smutnit, oba na sobotní offline finále vyrazí a diváci budou mít jedinečnou příležitost si s nimi FIFU zahrát. Navíc ti, kterým se podaří vstřelit aspoň gól, budou mít šanci hrát o hodnotné ceny, včetně PlayStationu 4. „Na Letné určitě budu, přijdu se podívat na kamarády a podpořit je. Věřím, že uvidíme super turnaj. Moc se těším, až mě budou moci lidé vyzvat na zápas. Chci to pojmout spíš zábavnější formou než nějakým ‚tryhardem‘. Byl bych rád, kdyby každý, kdo proti mně bude hrát, vstřelil branku,“ slíbil The Johnny fanouškům, že budou mít šanci.

Oba vidí favorita zcela jasně, přesto věří, že karty ještě rozdány nejsou a každý z finalistů svou šanci má. „Osobně tipuji na vítěze jednoho z dvojice RIIJK (fanoušek Slavie hrající za tým fotbalisty Jankta) nebo T9Laky (profesionální hráč Viktorie Plzeň). Vůbec bych se nedivil, kdybychom viděli zrovna tyto dva i ve finále,“ věří Emerickson.

A jak to vidí The Johny? „Na vítěze tipuji T9Lakyho, protože když spojíme jeho výkony a tým, jaký má, bude hodně těžké najít soupeře, který ho překoná. Ale stát se může vše, je to FIFA. Šanci by ale mohl mít například i Huhnak, také ostatní jsou velmi vyrovnaní a sám jsem zvědavý, kdo se jak umístí…“