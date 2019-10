Mbappé i Messi a utracené tisíce. Jak skládají sestavy profi hráči ve FIFĚ? | iSport.cz

Profi hráči prozradili své soupisky i utracené peníze • FOTO: Koláž iSport.cz Nová FIFA 20 je venku teprve chvíli a profesionální hráči ji pilně studují. Mění taktiky, upravují soupisky a snaží se přijít na všechny novinky. Nedílnou součástí každého z nich jsou právě ty soupisky, které se skládají pomocí speciálních karet. Jaké hráče do svých FUT sestav už mají ti nejlepší a kolik peněz do hry dali?

Lukáš „T9Laky“ Pour – FC Viktoria Plzeň

„Sestavu už mám hotovou, je to takový hybrid různých lig – francouzské, španělské, anglické a jedna ikona k tomu.“ Hodláš do FIFY 20 investovat peníze?

„Ano, už jsem investoval, není to žádná malá částka, ale asi to není potřeba zveřejňovat. Ale samozřejmě jsem do toho nedal nejvíc tady v ČR.“ Jaké nejzajímavější hráče už máš a koho bys nejraději v brzké době, třeba do startu kvalifikací třetího turnaje iSport LIGY, získal?

„Před první kvalifikaci už dojde jen maximálně na jednu dvě změny. Co se týče mých hráčů, tak zatím asi nejzajímavější jsou Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar nebo francouzská legenda Patrick Vieira.“

Štěpán „RIIJK“ Sobocki – Sampi Team

„Stále hledám správné rozestavení, takže zatím těžko říct. Vypadá to, že tým budu stavět kolem Neymara a Mbappého. Kdyby to šlo, tak samozřejmě jdu do Vieiry, Ronalda atd., ale takový budget bohužel nemám.“ Hodláš do FIFY 20 investovat peníze?

„Někdo dostal podporu od týmu, někdo musí zainvestovat ze svého, bez toho se FIFA na nejvyšší úrovni hrát nedá. Bohužel já jsem byl nucen investovat z vlastního, ani ne tak, abych měl výhodu oproti ostatním, ale spíš abych tolik neztrácel. Kolik, to si radši nechám pro sebe.“ Jaké nejzajímavější hráče už máš a koho bys nejraději v brzké době, třeba do startu kvalifikací třetího turnaje iSport LIGY, získal?

„Jak jsem říkal Neymar a Mbappe jsou moji suverénně nejdražší hráči. Rád bych koupil Messiho nebo 86 Vieiru, snad to do dalšího iSport turnaje stihnu.“

Jan „The Johny“ Hradil – AC Sparta Praha

„Skládám vždy kombinace lig a národností, základem v týmu je Cristiano Ronaldo a ideálně k němu nějaká ikona či Neymar a Mbappé. Nejoblíbenější hráči jsou z Brazílie a Francie, či Nizozemí a Španělsko.“ Hodláš do FIFY 20 investovat peníze?

„Do FIFY 20 nás výrazně podpořila Sparta, takže díky tomuto ze svých nákladů budu vkládat minimálně, ale určitě se také neudržím a v nějakých výjimečných případech zadotuji i ze svého. Nicméně podpora ze Sparty je velmi důležitá, jinak tam hráč může skončit i za desetitisíce korun.“ Jaké nejzajímavější hráče už máš a koho bys nejraději v brzké době, třeba do startu kvalifikací třetího turnaje iSport LIGY, získal?

„V týmu už mám utočené trio CR7, Mbappé a Neymar. Rád bych co nejdříve získal Eusebia/Pelého. A časem bych rád vyztužil tým Gullitem a Zidanem.“

Jan „Emerickson“ Krupička – AC Sparta Praha

„Mám zatím takový hybrid, který je složen z hráčů italské, anglické a španělské ligy. Vždy to bude od každé ligy něco a proloženo ikonama. Rád bych se zaměřil na hráče, kteří budou patřit do mety.“ Hodláš do FIFY 20 investovat peníze?

„Už jsme společně s klubem investovali do FIFA points. Není to úplně malá částka, ale to si nechám pro sebe.“ Jaké nejzajímavější hráče už máš a koho bys nejraději v brzké době, třeba do startu kvalifikací třetího turnaje iSport LIGY, získal?

„Moje sestava už má několik kvalitních a konkurenceschopných hráčů jako Mbappé, Neymar, CR7 nebo Messi. Určitě bych rád přivedl ještě ikonu Gullita, jelikož to je povinnost pro každého hráče FIFY pokud chce mít ten nejlepší tým.“

Martin „Caster“ Štěpán – Bohemians 1905 „Uvidíme, až si hráče osahám, třeba Messi a Pelé nevypadají vůbec zle, ale to je pro mě zatím nereálný. Momentálně asi nejvíc na hráčích z Francie a časem to nahradí nějaké ikony.“ Hodláš do FIFY 20 investovat peníze?

„Nechtěl jsem, ale bohužel jsem investoval kolem 2 000Kč a něco jsem dostal.“ Jaké nejzajímavější hráče už máš a koho bys nejraději v brzké době, třeba do startu kvalifikací třetího turnaje iSport LIGY, získal?

„Nejzajímavější je určitě Kylian Mbappé s Neymarem a časem je snad podpoří Leo Messi.“

Dominik „Seron“ Čermák – FK Teplice Jakou sestavu ve FUT chceš skládat? Na jaké hráče, případně národnosti by ses rád zaměřil?

„Ze začátku to bude určitě hybrid anglické a španělské ligy… Národnost bych si vybral asi brazilskou, mají tam jedny z nejlepších hráčů ve FIFĚ.“ Hodláš do FIFY 20 investovat peníze?

„Ano, už jsem něco málo investoval.“ Jaké nejzajímavější hráče už máš a koho bys nejraději v brzké době, třeba do startu kvalifikací třetího turnaje iSport LIGY, získal?

„Mám mladého talenta Ederse Milita a Marcuse Rashforda, chtěl bych určitě mít R9 a Messiho.“