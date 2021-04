Bwipo a Selfmade neprodlouží smlouvu s Fnatic. Odejdou z organizace?

Dvěma zmíněnými borci jsou Gabriël „Bwipo“ Rau a Oskar „Selfmade“ Boderek. Belgický toplaner je dlouhodobě terčem kritiky mezi fanoušky Fnatic a již před letošní sezónou se hovořilo o jeho odchodu z organizace.

Na druhé straně polský jungler byl v roce 2020 spolu s Rekklesem tahounem týmu, po jeho odchodu ale spadl do ligového průměru. Jenže lepšího lesa pána budou Fnatic jen těžko hledat.

A to by mohlo být na konci letošní sezóny realitou. Esportmaniacos jsou jedním z nejdůvěryhodnějších zdrojů, jako první například přišli s informací o jednáních Luky „Perkz“ Perkoviće s Fnatic.

Konec současné smlouvy a její neprodloužení však nemusí znamenat, že dvojice tým opustí.

Bwipo je v organizaci Fnatic od roku 2018. Nejdříve začal jako náhradník za Paula „sOAZ“ Boyera, postupně se vypracoval v hlavního toplanera. Jeho občasné výpadky jsou součástí agresivního playstylu, obšas však hraničí až s intingem.

Selfmade přišel do týmu na konci roku 2019 a okamžitě zapadl do sestavy. Letos však nepodává zdaleka tak dobré výkony a mohl by se poohlížet po novém angažmá.