Do League of Legends míří nový patch 19.12. Přináší posílení off-meta buildů a mini rework Syndry

Syndra

Syndra • Foto Riot Games

Jeden z klasických midlanerů se dočkal středně velkého přepracování. Cosi budeme povídat, Syndra se posledních několik sezon na midu vcelku trápila. Nejde v zásadě o to, že by nebyla dobrým šampionem, nebo že by její kit nebyl zábavný. Trend hry se okolo tradičního champse rozjel jiným směrem.

Power creep, mobility creep – tyto a mnoho dalších výrazů popisují narůstající sílu nových a předělávaných šampionů, kteří v současnosti běhají po Riftu. Pro Syndru je tak na čase, aby dostala změny, které jí vrátí bojeschopnost. Má se změnit v podstatě každá část jejího kitu.

Podrobný rework Syndry

Blitzcrank

Tento grabující support byl ve svém počátku navrhován jako “fighter” champion. Riot by si rád zavzpomínal na staré časy a změní železného golema takovým způsobem, aby ho bylo možné hrát tak, jak vývojáři původně zamýšleli.

Základní rychlost útoků: 0.625 > 0.65

Poměr rychlosti útoků: 0.625 > 0.7

W

Mana Cost: 75 >>> 85

Bonusová rychlost útoků: 30-62% >>> 40-92%

(Nové) “Magical Punch”: Útoky během W dávají dodatečné magické poškození (1% z maximálních životů cíle). Toto poškození je zvýšeno o 60-160 (dle levelu) proti non-champion protivníkům.

E

Mana Cost: 25 >>> 40

Trvání Knock-upu: 0.9s >>> 1s

Zesílené poškození autoattacku: 200% celkového AD >>> 200% celkového AD (+25% AP)

(Nové) “No One is Safe”: E dáva bonusové poškození (150% celkového AD (+125% AP) do non-champion protivníků.

R

Maximální stacky z pasivky: 3 >>> neomezeně

Magické poškození ze stacků on-hit: 50-150 (+30% AP) >>> 50-150 (+30-50% AP)

Magické poškození: 275-525 (+100% AP) >>> 275-525 (+125% AP)

Fizz

Fizz poslední dobou neměl úplně uspokojivé výkony, a tak mu Riot buffne jeho outplay abilitku, aby tahle ryba mohla zase trochu terorizovat solo queue.

E

AP přepočet: 75% >>> 90%

Ekko

Pro Ekka přijde buff v podobě čistého poškození. Tímto se vývojáři snaží posílit silné stránky Ekka, ale zároveň nechávají prostor soupeřům pro outplay. Současně by mělo být sníženo jeho poškození do monster.

Pasivka – AP přepočet: 80% >>> 90%

R

Poškození: 150-450 (+150% AP) >>> 200-500 (+175% AP)

Garen

E

Kritické poškození: 58% (+1% za 1% bonusového kritického poškození) >>> 75% (+1% za 1% bonusového kritického poškození

Jinx

Základní poškození: 57 >>> 59

R

Poškození do primárního cíle: 250/400/550 >>> 300/450/600

Kai’Sa

Kai’Sa je ADC, které může stavět různé buildy, ale kvůli nerfům, které dostala AP Kai’Sa několik patchů zpátky, je její diverzita oslabená.

Pasivka – poškození 5. stacku: 15% (+5% za 100 AP) chybějících životů cíle >>> 15% (+6% za 100 AP) chybějících životů cíle

Malphite

Riot chce buffnout AP Malphita, aby vám mohl ublížit, pokud byste náhodou přežili jeho ultimativní schopnost.

W

AoE fyzické poškození: 15-55 (+20% AP) (+15% armorů) >>> 15-55 (+30% AP) (+15 armorů)

R

Magické poškození: 200-400 (+80% AP) >>> 200-400 (+90%)

Master Yi

Růst AD poškození: 2.5 >>> 2.2

E

Přepočet True Damage: 35% bonusového AD poškození >>> 30% bonusového AD poškození

Nasus

W

Zpomalení rychlosti útoků: 50% zpomalení z pohybu rychlosti >>> 75%

R

Bonusový dosah Q: 25 >>> 50

Tick rate: 1s >>> 0.5s (poškození zůstává stejné)

Nunu

Buff pro AP Nunu – další tank, který vás bude oneshotovat.

R

Magické poškození: 625-1275 (+250%) >>> 625-1275 (+300% AP)

Rakan

V LoLkové komunitě se najde pár nadšenců, kteří hrají AP Rakana a Riot se rozhodl dát jim trochu lásky.

Pasivka – Síla štítu: 30-225 (dle levelu) (+85% AP) >>> 30-225 (dle levelu) (+95% AP)

Q

Magické poškození: 70-250 (+60% AP) >>> 70-250 (+70% AP)

Rek'sai

Základní AD poškození: 64 >>> 61

Ryze

Q

AP přepočet: 50% >>> 55%

W

AP přepočet: 60% >>> 70%

Shyvana

W

Magické poškození za tick: 10-35 (+10% bonus AD) >>> 10-35 (+15% bonus AD)

Bonusové magické poškození on-hit: 5-17.5 (+5% bonusového AD) >>> 5-17.5 (+7.5% bonusového AD)

E

Autoattacky proti označeným soupeřům: 3.75% maximálních životů >>> 3.5% maximálních životů

Poškození: 60-220 (+30% AD) (+70% AP) >>> 60-220 (+40% AD) (+90% AP)

Extra poškození v Dračí formě: extra 100-160 (dle levelu) (+30%AD) (+30% AP) >>> extra 75-135 (dle levelu) (+30% AD) (+30% AP)

R

Magické poškození: 150-350 (+100% AP) >>> 150-350 (+130% AP)

Sona

Q

Základní poškození: 40/70/100/130/160 >>> 50/80/110/140/170

E

Zpomalení: 40% >>> 50%

Tahm Kench

Nyní vás bude obnovený Tahm Kench oneshotovat i s AP buildem.

Q

Magické poškození: 80-280 (+70% AP) >>> 80-280 (+90% AP)

W

Poškození za stack 100-240 (+100% AP) >>> 100-240 (+125% AP)

Twitch

Pasivka – Poškození za stack: 1-5 (dle levelu) (+2.5% AP) >>> 1-5 (dle levelu) (+3% AP)

E

Pasivka – Poškození za stack: 1-5 (dle levelu) (+2.5% AP) >>> 1-5 (dle levelu) (+3% AP)

Udyr (Top)

Q2

Minimální poškození: 0 >>> 80-160

W

Léčení z minionů: 50% >>> 60%

R

Poškození do minionů: 40/55/70/85% >>> 50/60/70/80%

Herní itemy: Eclipse

Lethality: 18 >>> 12

AD poškození: 55 >>> 60

***

