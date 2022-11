Vítěz Worlds Pyosik přestupuje do NA. Dosavadní jungler DRX se domluvil s Team Liquid

Další člen z řad šampionů Worlds mění své působiště. Jungler Pyosik z DRX se dle informací webu blix.gg měl domluvit se severoamerickou organizací Team Liquid. Do LCS tak dorazí další „import”, který by mohl zvýšit konkurenceschopnost regionu. NA týmy se však i přes velký počet zahraničních talentů na Worlds se skóre 3-15 nedostaly ani ze skupin.

Rozpad DRX je tímto přestupem dokonán. Zeka a Kingen se domluvili s korejskými Hanwha Life a Deft posílil DWG KIA. Po odchodu Pyosika tak z původní sestavy zbyl pouze support BeryL.

Pyosik bude hrát i o svou reputaci

Hong „Pyosik” Chang-hyeon celou dosavadní kariéru strávil v jednom týmu. Do DragonX Academy přišel v roce 2019 a ten samý rok se probojoval do hlavní sestavy. Vrchol zažil letos na Worlds. Jako čtvrtý seed LCK z play-ins DRX postoupil až do finále, ve kterém si korejská organizace zajistila titul.

Přestože vyhrál s týmem finále Worlds, jeho reputace není úplně růžová. Ve finálových zápasech proti T1 měl totiž značný problém se „smitováním” důležitých „objectivů” a stal se tak terčem kritiky. V LCS tak bude bojovat i o svou pověst.