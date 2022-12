Winter Cup: Dreedyho mix deklasoval Cryptovu a v semifinále vyzve SINNERS. eSuba jde na Dynamo Eclot

eSuba má co Dynamu Eclot co oplácet. Na zmíněném Hitpoint Winter totiž finále ovládlla pardubická organizace. Od té doby se nicméně dost změnilo. Oba celky zamíchaly sestavami. V roli mírnějších favoritů jsou modrokrevní, ale League of Legends nám už několikrát ukázalo, jak může být nevyzpytatelné.

Mortsche a jeho predikce

"Myslím si, že eSuba složila víc nadupanou soupisku. Nejvíc si slibuji od junglera Tynxe, který za mě zvládne na pohodu obout boty po Jejkym. Nebezpečný celek to bude ale i díky sile výborných importů a navrátilci bobistovi. U eSuby hodnotím změny kladně, není to sranda dát dohromady silný roster po ztrátě klíčových domácích hráčů, ale jde vidět, že eSuba jde do 2023 naplno a nebojí se investovat, což se mi líbí.

U DNE bude největším lákadlem Jejky. Společně se silnou botlane si myslím, že DNE mají víc než skvělý základ, teď bude jen potřeba se dobře sladit s midařem OMONem, na kterého se osobně dost těším. U topaře Romuky nemám veliká očekávání, ale pokud zvládne doplňovat tým, tak se mi změny docela líbí. Jejky je podle mě skvělý fit pro DNE."

Dreedyho mix prověří SINNERS

Sajator, Dreedy i Savero a jejich zahraniční kolegové rozdrtili ve čtvrtfinále Winter Cupu Cryptovu 3:0. Ostravská organizace zkrátka na sílu hvězdného mixu neměla odpověď.

Dalším Hitpoint Masters týmem, který se pokusí zhatit cestu tranquilo hermano do Grand Finále budou SINNERS. Ti se naopak na postup do semifinálových bojů dost nadřeli, když zdolali Habibi come to Dubai až v páté hře.

