IKISEQ představil novou LoL soupisku. Sázet bude na zkušeného Sawyora i na dva importy

Jiří "Sawyor" Libánský má v životopise mnoho prestižních adres. Český Jungler prošel týmy jako eXtatus, eSuba, Majestic Lions, Gunrunners, Inside Games, Sampi a naposledy působil v islandské organizaci Dusty. Další zkušenosti přinese Lukáš "CHECKFIDER" Nevyjel, který přichází z Chorvatska.

IKISEQ sáhl po dvou importech a to jmenovitě po Bioticovi z Německa a Fogzym z Ukrajiny. Pětici doplňuje Slovák Xewix, který si jako jediný uržel místo z předchozího splitu. Více odkrývá v rozhovoru CEO organizace Jan Dědic.

CEO IKISEQ Jan Dědic • Foto IKISEQ

Mix mládí a zkušenosti vede Sawyor

Po zveřejnění rosteru se objevilo pár komentářů na sociálních sítích. Příznivci LoLka vám vyčítají, že nepracujete s mladými hráči a že začínáte podepisovat veterány, aby jste si pojistili postup od Hitpoint Masters.

V současném rosteru máme dva profíky, ale také tři hráče, kteří jsou úplně na začátku. Vyhodnotili jsme si, že je dobré mít společně hráče, kteří již zkušenosti mají a mladí se od nich můžou učit a opřít se o ně.

Jak se vám podařilo získat Sawyora, je to hráč který patří k absolutní české špičce a teď reprezentuje IKISEQ v druhé lize ?

S Jirkou se znám delší dobu, pomáhal mi s vhledem do kompetitivního LOLka a já zase trochu podpořil jeho. Když se nám v průběhu loňské sezóny rozpadl staff team, Sawyor naskočil a pomáhal nám to doklepat. Je v něm ale stále ten oheň a dlouho se na hru jen dívat nevydrží, věděl jsem od prvního momentu, že se vrátí do hry, jen jsem čekal na to, až si to uvědomí i on. Dneska je to leader našeho teamu a i roster se stavěl okolo něj, stanovili jsme si cíle, které je třeba dosáhnout a pak uvidíme kam ho to ještě jeho kariéře zavede.

Jsi dnes spokojený s tím, jak team vypadá a kam směřuje?

Ano, máme jasnou vizi i cíle a namyšlený plán toho, jak toho budeme dosahovat, to je po té stránce výkonnostní. A pak je ta stránka businessová a z té mám také radost, protože jsme si v tom konečně našli to svoje a i na tomto poli teď budeme aktivně bojovat o partnery a získávat prostředky, protože i v této úrovni máme na to, abychom patřili k těm nejlepším a naši partneři s námi byli dlouhodobě spokojeni.