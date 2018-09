Jeden z nejlepších hráčů Hearthstone: Olympiádu bychom mohli mít vlastní

Během tohoto roku jste organizoval největší turnaj v Hearthstone v ČR, který bude mít za měsíc finále. Jak jste zatím s jeho průběhem spokojený?

„Spolu s Electroworldem jsme v této oblasti nováčci, takže s malými problémy jsme museli počítat. Kvalifikační kola jsme nicméně zvládli skvěle a celkově je vše na dobré cestě k úspěšnému vyvrcholení v podobě velkého finále, které se bude konat 20. října.“

Hearthstone jste začal hrát už od jeho vydání. Změnilo se v té hře od té doby něco?

„S rostoucím počtem hráčů rozhodně přitvrdila konkurence, což samozřejmě znamená to, že když chce být člověk jedním z nejlepších, musí trénovat s ještě větší intenzitou a precizností. Na druhou stranu se přidaly podpůrné programy a stránky (např. Hearthstone Deck Tracker) sledující sílu jednotlivých karet, což pak profesionálním hráčům může v přípravě hodně pomoci.“

Celkem nedávno vyšel nový balíček karet. Jak je těžké ty nové zařazovat do již stávajících strategií?

„Nové karty hru vždy znovu oživí, a právě to zjišťování, jestli jsou dobré či nikoliv, mě baví nejvíc. Náročné to je poměrně dost, což je velmi vidět právě úplně na začátku, kde profesionální hráči vyhrávají nad populací o dost víc, než když už jsou balíky ustálené a každý si může na internetu dohledat, které karty má hrát a které naopak ne.“

Často se mluví o tom, že hráči v esportu vydrží na profesionální úrovni jen krátkou dobu, protože se jim celkem brzy horší reflexy. Jak je to ale třeba u Hearthstone, kde reflexy nehrají téměř žádnou roli. Ve kterém věku jsou tedy hráči na svém vrcholu?

„Karetní hry to mají spíše obráceně, reflexy hrají jen velmi malou roli a důležité jsou naopak zkušenosti, takže do určité míry tady přímo platí, že čím starší, tím lepší.“

Předtím jste hrál šachy. Pomáhá vám logické myšlení i nyní v Hearthstone?

„Rozhodně ano, všechny logické a karetní hry spolu mají něco společného, a důležité je vlastně identifikovat, co to je. Hráči karetních her jsou dle mého názoru silnější s každou hrou, kterou si v kariéře projdou. Hearthstone má oproti šachům prvek náhody a skryté informace, takže těch rozdílů je poměrně hodně, ale plánování několik kol dopředu a určitá startovní zahájení je v obou hrách zase prakticky stejné.“

Co vás na tom vůbec lákalo? Proč jste se rozhodl přejít?

„Cítil jsem už na začátku, že hra by mohla být obrovská, a vyniknout v nové hře pro mě znělo velmi lákavě.“

Co je těžší? Hearthstone nebo šachy? V čem je to podobné?

„Kdybych musel odpovědět, řeknu šachy, ale přijde mi to podobné, jako určovat, jestli je těžší fotbal nebo tenis. I přes podobnosti zmíněné výše hry potřebují o něco jiné dovednosti, takže se to nedá říci jednoznačně.“

Vyhrál jste celou řadu turnajů, který z nich je pro vás ale nejcennější a proč?

„Velmi silný zážitek pro mě byla výhra mistrovství světa (Hearthstone Global Games) spolu s českým národním týmem. V individuální hře byla možnost reprezentovat Českou republiku úžasná, a podpora fanoušků z toho udělala nezapomenutelný event.“

Byl jste v týmu Misfits, který se ale letos rozhodl zrušit Hearthstone sekci. Prozradíte, co se stalo?

„Hráčům na konci sezóny vypršely kontrakty a tým rozhodl soustředit energii na jiné esportové projekty. Od nového roku reprezentuji organizaci Omnislash a jsem s nimi velmi spokojený.“

Dá se vůbec uživit a uchytit na volné noze? Tedy bez týmu?

„Šlo by to, ale nenapadá mě jediná výhoda a nevýhod je poměrně dost. Velcí Hearthstone streameři mají dostatečné příjmy ze samotného Twitche, silní turnajoví hráči by si vystačili s výhrami. O tyto lidi však budou mít týmy velký zájem a mohou jim pomoci s celou škálou aktivit, jako nacházení sponzorů nebo poskytování technického zázemí.“

Vy i často streamujete, co považujete za svou hlavní pracovní náplň? Hraní, streamování, nebo něco jiného?

„Dnes je to již kombinace obojího, dříve to však bylo především hraní. Do budoucna bych rád streamoval ještě víc, ale soutěžení ve všech hrách pro mě byla vždy ta největší zábava, takže ani s tím nikdy úplně nepřestanu.“

Už dlouho se mluví o zařazení esportů mezi tradiční sporty na olympiádě. Jak se na to díváte vy? Dají se tyhle dvě kategorie vůbec spojovat?

„Můj názor je, že by se tyto dvě disciplíny neměly přímo kombinovat, esport by si ale zasloužil olympiádu vlastní. A vzhledem k jeho raketově rostoucí popularitě očekávám, že se jí v dohledné době dočkáme.“

Olympijský výbor hlásí, že na olympijských hrách nebudou žádné akční a násilné hry. Jak se na celou tuhle kauzu díváte vy?

„Pokud by bylo rozhodujícím kritériem právě tohle, byl by Hearthstone jedním z předních kandidátů, jelikož je naprosto nenásilný a vhodný pro hráče všech věkových kategorií.“