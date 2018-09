Nejradši mám NHL a FIFU, v kabině ale hrajeme Fortnite, přiznal sparťan Rousek

Devatenáctiletý forvard má nejradši NHL, ale nyní ho baví především střílečka Fortnite, která prý letí u více sparťanů. „Mezi kluky v šatně to teď jede ve velkém,“ prozradil s úsměvem mládežnický reprezentant.

Z kádru Sparty jste prý jeden z největších hráčů videoher. Je to tak?

(směje se) „No dalo by se to tak říct. Když máš čas, tak si rád zahraju. Je to takové odreagování po tréninku. Nejradši mám NHL, FIFU, nebo v poslední době střílečku Fortnite.“

Za který hokejový tým si v NHL nejčastěji zahrajete?

„Mně je to docela jedno, za koho hraju. Hodně to střídám, tak týmy úplně neřeším. Když už si ale vybírám, tak nejradši Washington.“ (směje se)

Hrajete ve volných chvílích i se spoluhráči z kabiny?

„Samozřejmě. Teď hrajeme hlavně Fortnite. Řekl bych, že to paří polovina šatny.“

Opravdu?

„No jasně. U nás teď jede Fortnite ve velkém.“ (směje se)