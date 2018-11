Nejúspěšnějším týmem na MČR v počítačových hrách byla eSuba, ovládla League of Legends

Úvodní páteční den se nesl ve znamení skupinových zápasů, které určily konečnou podobou play-off a blíže nastínily, kdo bude bojovat o přední příčky. Zástupcům Modré krve se v této fázi turnaje dařilo velmi obstojně a téměř všichni postoupili do sobotního pokračování. Největší ztráty přitom utrpěla eSuba.SAMSUNG Hearthstone sekce, když postupně vypadli hráči Findan, pokrovac, Valdaboy a dokonce i obhájce titulu Scruffy. Ve hře tak zůstal osamocený Vanik. Tomu se ale podařilo navázat na skvělé výkony i v play-off. Probojoval se až do grandfinále, nicméně zde již narazil na silného protivníka a bývalého spoluhráče Jarlu, na kterého nakonec nestačil a musel se spokojit s titulem vicemistra ČR.

O něco lépe se pak dařilo eSubáckému League of Legends týmu, kterému se dle prvotních předpokladů vedlo na výbornou a postupně decimoval jednoho soupeře za druhým. Ve vyřazovací části nejdříve porazil v semifinále Inside Games a v navazujícím finále celek LanCraft. Profesionální skvadra okolo kouče Tomáše Kněžínka tak nenašla po celou dobu mistrovství přemožitele a suverénně si dokráčela pro další cenný titul a obhajobu loňského primátu.

Na zlatou radost chtěl vzápětí navázat Counter-Strike: Global Offensive tým, avšak neúspěšně. Skupinovou fází prošel bez porážky, v dramatickém semifinále přemohl Team Brute, ale v posledním utkání nestačil na favority MČR, a to celek Gunrunners. Ačkoliv se eSuba snažila silným soupeřům zatápět seč mohla, získala - stejně jako před rokem - stříbrnné medaile.

Poslední radost přinesla do modrého tábora mobilní hra Clash Royale. Ačkoliv se hned tři eSubáci probojovali do play-off, nakonec se o medailové pozice ucházel pouze danoboss, který jako jediný dokázal vzdorovat síle konkurečního týmu Zetko. Nicméně i on nakonec podlehl a s turnajem se rozloučil na třetím místě po prohře s Paradoxem.

Premiéru na Mistrovství ČR v Brně si odbyla i populární progamingová novinka PUBG. V ní měla eSuba také své zástupce, avšak těm se navzdory papírovým předpokladům turnaj nevydařil a do bojů o cenné kovy vůbec nezasáhli.

Celkově tak eSuba vybojovala jedno zlato, dvě stříbra a jeden bronz. Opětovně se tak stala nejúspěšnějším týmem domácího šampionátu.