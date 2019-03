Epidemie Fortnite ničí kariéry i vztahy. Anglie řeší závislost fotbalistů | iSport.cz

Na problém upozornil deník The Sun, který si už během světového šampionátu v Rusku všiml, že spousta fotbalistů paří dlouho do noci konzolové hry. Podle dat, která tehdy získal, prý dokonce trojice Harry Kane, Dele Alli a Kieran Trippier dohromady během tohoto mistrovství světa odehrála dohromady 1137 soubojů ve Fortnite. Dele Alli pak večer před zápasem Anglie s Chorvatskem v semifinále odehrál 23 zápasů a strávil hraním více než sedm hodin.

O této problematice se rozhodl promluvit i jeden z profesionálních fotbalistů z Anglie hrající v jedné z nejvyšších anglických soutěží. Přál si však zůstat v anonymitě, aby jeho pověst neutrpěla. „Hraju kolem osmi až deseti hodin denně, jednou jsem hrál non-stop i 16 hodin, dokonce to tehdy bylo před zápasem,“ přiznal v rozhovoru pro The Sun.

„Když se vrátím domů z tréninku, první věc, kterou udělám, je, že zapnu Xbox a hraju Fortnite,“ poodkryl nepříjemnou skutečnost. „Kolikrát hraju až do tří do rána, bolí mě pak oči, jsem další den unavený a občas zmeškám trénink. Právě to, že občas nepřijdu na trénink, začalo být problémem a věděl jsem, že budu potřebovat pomoc.“

Dlouhé zírání do obrazovky však podle něj není jediným problémem, který ho trápí. „Když mi někdo říká, abych přestal hrát, bývám docela agresivní. Mám dost výkyvy nálad,“ řekl a prozradil, že s tímhle problémem není v kabině sám. „Bojím se teď o kariéru. Není to ale jen můj problém. Zhruba polovina týmu hraje hry. Fortnite hraji se spoustou z nich, i s hráči z dalších týmů,“ prozradil hráč, podle kterého zná minimálně pět profesionálů, s nimiž chodí za expertem na závislosti.

Problémy má i v soukrém životě. „Ovlivňuje to i můj vztah s přítelkyní, protože hraju Xbox, místo abych se jí věnoval,“ uvedl fotbalista.

Hraní se týká Harryho Kanea a Mesuta Özila, kteří patří v Anglii mezi známé fanoušky hry Fortnite. Zvláště u druhého jmenovaného se nad tím pozastavil i přední sportovní lékař Ingo Frobose. Podle něj může být časté hraní důvodem, proč má pravidelné potíže se zády. „Je to určitě dost možné. Aktivní sportovec následky několikahodinového nic nedělání pocítí mnohem rychleji, než nesportovec.“

Ve velkém to začínají řešit i samotné kluby. Poprosily tak poradce hráčů, aby si s hráči promluvili o závislosti na hrách. „Někteří hráči neznají hranice. Přijdou po tréninku a paří na konzoli do tří do rána. Samozřejmě to má na jejich zdraví dopad,“ říká.

Stejný názor na problematiku má i klubový psychoterapeut Pope. „Je to největší pohroma dnešní doby. Je to tichá epidemie, která oslabuje psychiku hráčů. Když nemají hráči dovoleno mít na pokoji před zápasem flašku vodky, proč je tam nechávat s Xboxem?“ myslí si Pope.