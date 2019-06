World of Tanks Blitz slaví 5. výročí, hráčům nabízí dárky | iSport.cz

Hra vyšla již před pěti lety na iOS, později World of Tanks Blitz expandoval na Android, MacOS, Steam a Windows 10. Díky tomuto rozšíření si hru stáhlo vice než 120 miliónů uživatelů a každý den si ji na některém ze zmiňovaných zařízeních zapne vice než 1, miliónu z nich.

Není to jen publikum, které rostlo, obsah hry se také podstatně zvýšil. Na startu, World of Tanks Blitz nabídl hráčům 90 historických vozidel ze 3 států. V soupisce hry je nyní více než 370 obrněných vozidel z 8 zemí. Speciální hybridní národ, který je pro Blitz jedinečný, pak přináší do hry zajímavou věc, mix historie, fantazie a sci-fi a představující stroje od Warhammer 40,000 a Valkyria Chronicles, doplněné o unikátní tanky vytvořené týmem Blitz a návrháři vozidel jako Gundam's Kunio Okawara a Peter Libra, hlavním návrhářem vozidel pro Mad Max: Fury Road.

"World of Tanks Blitz se může pochlubit dlouhodobým úspěchem díky tomu, jak posunul hranice mobilních her," říká Andrey Ryabovol, produktový ředitel World of Tanks Blitz. „Chcete-li vyhrát, musíte se spoléhat na více než pouhou moc, nebo kdo má„ nejlepší tank “; je to o přemýšlení a překonání nepřátel a naši hráči to milují. Bez našeho věrného diváka bychom tu nebyli pět let, takže se snažíme a děláme, co je v našich silách - koneckonců je to jejich hra stejně jako naše. Skvělý příklad, hráč z Turecka chtěl navrhnout in-game své přítelkyni, se kterou se setkal přes Blitz. Náš dev tým o tom dozvěděl a se vším mu pomohl!"

Pro připomenutí pátých narozenin Blitzu je od dnešního dne plánován týden herních slavností. Tankisté budou moci bojovat o 75 různých typů dárkových boxů, z nichž každý bude obsahovat různé odměny od všelijakých vylepšení, až po prémiová vozidla. Tři z těchto vozidel jsou zcela nová: jsou to high-tech (atomové!) Varianty tří ikonických tanků - T-34, Sherman Firefly a ELC bis.

Navíc, každý, kdo se přihlásí během slavnostního týdne, bude odměněn speciální dárkovým boxem, která obsahuje 5 dní Premium, německý Pz. III A a soubor vzácných vylepšení.Na vrcholu akce, ve zvláštní den, 26. června, dostane 5x více zkušeností za své první vítězství s každým tankem.