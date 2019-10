World Championship v LoL! Vsaďte si a získejte 200 Kč zdarma! | iSport.cz

World Championship v League of Legends dospěl do čtvrtfinále. Poprvé v historii budou vyřazovací boje této populární počítačové hry s českým zastoupením. Marek „Humanoid“ Brázda s týmem Splyce poměrně překvapivě postoupil ze skupiny a nyní se potká s největším favoritem SK Telecom T1 s legendárním Fakerem. Kdo se bude radovat? Vsaďte si a získejte 200 Kč zdarma!

World Championship se těší v hráčské komunitě obrovské popularitě. Například loňské finále sledovalo 100 milionů diváků po celém světě. Navíc se zápolí o hodně slušné peníze, přibližně o 7 milionů dolarů. Přestože Splyce půjdou do souboje proti Fakerovi a spol. v roli jasného outsidera, mohou překvapit. Ostatně se jim to povedlo již ve skupině, kde jednou přehráli čínskou jedničku FunPlus Phoenix.

Dál půjdou Fnatic

„Nikdo nemůže vědět, co od aktuálně statisticky nejlepšího čínského týmu čekat. Stejnou neznámou pak je, jaký budou mít Fnatic den. Přesto věřím evropskému týmu. Proč? Vzhledem k hernímu stylu čínských týmů si dovolím tvrdit, že Fnatic mají větší šanci se vypořádat v BO5 sérii s FPX, než s týmem jako je například IG. A tuto teorii také podporuje i výsledek zápasů ve skupinách, kdy slabší Splyce dokázal dominantně vyhrát jednu hru nad FPX, a i ve druhé hře měl v první polovině znatelně navrch. Navíc je obrovský rozdíl mezi first round robin a second round robin, kde Fnatic předvedli, na jakém peaku jsou schopni hrát, když jde do tuhého. Výhra nad SKT a RNG byla zasloužená. Pokud budou schopni takový výkon předvést i ve čtvrtfinále, měli by postoupit,“ uvádí v analýze havlik98.

