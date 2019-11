Rozlučka se vší parádou! Extatus ovládl MČR, ve Fortnite zářil devítiletý hráč | iSport.cz

Counter-Strike ovládl tým eXtatus

Vrcholem letošního Vodafone Mistrovství ČR v počítačových hrách bylo finále hry Counter-Strike: Global Offensive, kde se ve finále utkaly týmy eXtatus a ECLOT.LYNX. První jmenovaný dokázal potěšit své fanoušky, kteří skandovali jejich jméno přes celý pavilon B Brněnského výstaviště, a v posledním zápase mistrovství zdolat své soupeře 2:0 na zápasy. Bronz nakonec bral tým Trust.Universe, který ve třech zápasech porazil hráče Brute.GG. Do historie se ale dokázala zapsat i semifinálová série mezi eXtatus a Trust.Universe. První zápas totiž nabídl obrovskou bitvu, kterou rozhodlo až čtvrté prodloužení. V ní lépe pozornost udrželi právě budoucí šampioni. Pro eXtatus to byl druhý titul na turnaji a jejich pohádka tak má zlatý konec, čemuž vděčí sestavě Desty, Luko, WEAMO, Fraged, Pechyn a Forji.

1. místo: eXtatus – 70 000 Kč

2. místo: ECLOT.LYNX – 30 000 Kč

3. místo: Trust.Universe – 15 000 Kč

I z PUBG putuje titul k eXtatus

Svoji spanilou jízdu začal tým eXtatus během nedělního odpoledne ve hře PUBG, kde v šestnácti kolech dokázal nasbírat 148 bodů, a se sedmibodovým náskokem si tak vzít první pohár, který se na hlavní stage rozdával. Za sebou tak nechali hráči eXtatus patnáct týmů, jejichž hráči se do finálové fáze probojovali. Přitom paradoxně to byli právě noví králové, kteří v první kole vypadli hned jako první. Nicméně přesto se dokázali postupně prokousávat průběžným bodováním. Od třináctého kola se usadili nejvýše, a již před sebe nikoho nepustili. Pro pohár si tak přišli Redgie, Hawki, Double a Kejdoran. Stříbro si z Brna odnáší tým Full Focus Fast Win, jehož reprezentanti měli nejpřesnější mušku ze všech, a díky 96 killům dokázali skončit v cíli těsně pod vrcholem. Na posledním stupínku vítězů pak stejně jako v Counter-Strike končí Trust.Universe.

1. místo: eXtatus – 40 000 Kč

2. místo: Full Focus Fast Win – 26 000 Kč

3. místo: Trust.Universe – 16 000 Kč

Mistrem League of Legends se stává CZC.eSuba

Ve hře League of Legends potvrdila roli favorita organizace CZC.eSuba. Kromě základních skupin, kde ztratila jedinou mapu, si formu přinesla i do vyřazovacích částí. V semifinále dominovala proti týmu Brute.GG a výsledkem 3:1 proti týmu Srdce nehasnou ovládla také finále celého turnaje. Bronzové medaile si na krk nakonec pověsili zástupci Brute.GG. Ti tak oplatili týmu Vikingekrig Esports porážku 2:1 ze základních skupin. Pro Brute.GG to může být alespoň menší útěcha po nevydařeném semifinále Counter-Strike.

1. místo: CZC.eSuba – 35 000 Kč

2. místo: Srdce nehasnou – 15 000 Kč

3. místo: Brute.GG – 10 000 Kč

V Teamfight Tactics zvítězil JJPasak

Mistrovství ČR v Teamfight Tactics, které proběhlo pod patronátem společností AMD a XPG, nejlépe zvládl reprezentant nejstaršího českého esportového týmu NecroRaisers, JJPasak. Ten nejprve vyhrál i přes mírně nejistý začátek skupinu B a podobný průběh měla i finálová kola. Poté, co si v první hře zřejmě trošku otestoval své protivníky a zůstal ve druhé polovině startovního pole, v těch následujících se mu pokaždé podařilo skončit nejhůře druhý. Díky těmto stabilním výkonům si tak v součtu odnesl nejvíce bodů a s nimi i titul mistra České republiky.

1. místo: JJPasak – 14 000 Kč

2. místo: GarO – 8000 Kč

3. místo: cryptoo71 – 5000 Kč

V Rainbow Six slaví tým Fadee Gaming

Na mistrovství se předvedly také čtyři nejlepší týmy ve hře Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Nejlepší komunikaci a týmovou koordinaci předvedli zástupci Fadee Gaming, kteří zvítězili metodou start-cíl. Kromě prvního místa ve skupině zvládli i následné play‑off, i když to pro ně rozhodně nebyla procházka růžovým sadem. V těsném finále nakonec museli absolvovat maximální možný počet zápasů a výsledkem 3:2 odsunuli na druhou příčku své rivaly z Lan Party Hotel. Finanční odměnu si odnesl ještě tým Cyber Gaming.

1. místo: Fadee Gaming – 20 000 Kč

2. místo: Lan Party Hotel – 10 000 Kč

3. místo: Cyber Gaming – 5000 Kč

Fortnite patřilo bratrské dvojici iNvolute

Ve hře Fortnite se ukázalo, že když rodina drží pospolu, může to dotáhnout daleko. Dokonce až na příčky nejvyšší. V souboji dvojic to předvedlo bratské duo hrající pod přezdívkami DavboX a DoomboX za tým iNvolute. Určitě o nich ještě v budoucnu hodně uslyšíme, už jen proto, že prvnímu jmenovanému je teprve devět let. Celou svoji kariéru tak má před sebou, a jak ji nejlépe začít než titulem mistra České republiky? S druhým místem se tak museli spokojit hráči eYanzee. Na hodnocená místa ještě dosáhly týmy Legends are back a ZEDNÍCI.

1. místo: iNvolute – 20 000 Kč

2. místo: eYanzee – 10 000 Kč

3.–4. místo: Legends are back – 4000 Kč

3.–4. místo: ZEDNÍCI – 4000 Kč

Finále Hearthstone zvládl s přehledem Faeli

Karetní hra Hearthstone tradičně patří k hlavním pilířům mistrovství již od svého vydání v roce 2014. A ani letos nemohla v programu chybět. Ze skupin, které se hrály formou vyřazovacího pavouka, nakonec do semifinále postoupili hráči Faeli, Valdaboy, BlizzconJan a ČiliJalapeňo. Své zápasy o postup do posledního souboje lépe zvládli první dva jmenovaní, kteří zároveň reprezentují barvy organizace Team Moops. Ve finále nemuseli diváci čekat na nového šampiona dlouho. Poměrně jednoznačným výsledkem 3:0 se jím stal Oldřich „Faeli“ Mahdal.

1. místo: Faeli – 30 000 Kč

2. místo: Valdaboy – 10 000 Kč

3.–4. místo: BlizzconJan – 5000 Kč

3.–4. místo: ČiliJalapeňo – 5000 Kč

Titulem mistra ČR v Clash Royale se již podruhé pyšní bRoCk

Již po základních skupinách bylo rozhodnuto o tom, že Mára Škvára svůj titul neobhájí. Ve vzduchu tak visela otázka, zda se na příčce nejvyšší dočkáme nové tváře, nebo se po roční pauze vrátí na trůn Thai Dang Xuan, který vystupuje pod přezdívkou bRoCk. Ten si nakonec pro titul opravdu došel, když ve čtvrtfinále vyřadil svého spoluhráče z týmu zetko, Paradoxe, v semifinále si dále poradil s Petrbossem 3:1 a stejným poměrem ukončil i naděje hráče PaTo©stark. Vůbec poprvé se tak jednomu hráči podařilo zvítězit ve hře Clash Royale na Mistrovství České republiky podruhé.

1. místo: bRoCk – 18 000 Kč

2. místo: PaTo©stark – 7000 Kč

3.–4. místo: Dragonder – 2500 Kč

3.–4. místo: Petrboss – 2500 Kč