Hraním her vydělává půl milionu měsíčně: Fanouškům neříkám, ať mi posílají peníze | iSport.cz

Vojtěch Fišar hraje hry na počítači i konzolích a u toho se natáčí na kameru. Svůj průběh jednotlivými levely komentuje, čímž baví svoje diváky. A jde mu to zatraceně dobře. Tak dobře, že v tom je v Česku nejlepší. Fanoušky jeho projev baví natolik, že mu během jeho streamů posílají částky, které v součtu mohou dosáhnout až na půl milionu korun za měsíc. „Většinu z těch peněz ani neutratím. Šetřím a investuji,“ říká třiadvacetiletý Vojta alias streamer Agraelus. Podívejte se na celý rozhovor, který poskytl exkluzivně webu reflex.cz. S médii totiž téměř nemluví.

Pokud sledujete českou herní scénu, pak vám je přezdívka Agraelus více než známá. A možná tuto přezdívku znáte, i když vám jinak sledování druhých, jak hrají videohry, nic neříká. Před časem totiž o Agraelovi vyšel článek na webu Seznam zprávy, kde stálo, že si hraním vydělává 1,3 milionu korun měsíčně. To ale rozhodně není pravda.

„Oni k tomu tehdy došli tak, že jeden předplatitel na Twichi (sociální síť podobná serveru Youtube, která slouží k živému vysílání her, pozn. red.) stál pět dolarů a já měl tehdy těch předplatitelů 10 000. Jako první v Česku. Tak si to prostě jen vynásobili. Jenže tak jednoduché to není. Tehdy byla slevová akce za 3 dolary, a navíc si Twich bral 50 % z výnosu. Takže jsem tolik peněz nikdy a rozhodně ne měsíčně nevydělával,“ uvádí věci na pravou míru Vojtěch Fišar.

