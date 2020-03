Esportová revoluce: iSport.cz spouští Sazka eLEAGUE. Hraje se o 2,5 milionu | iSport.cz

To tu ještě nebylo. Deník Sport a webový portál iSport.cz spouští v partnerství se společností Sazka historicky největší česko-slovenský projekt v elektronickém sportu Sazka eLEAGUE. Hrát se bude v globálně rozšířených hrách Counter-Strike: Global Offensive a Dota 2. Technické zajištění poskytuje herní agentura Grunex, exkluzivním prodejním partnerem se stal e-shop s elektronikou CZC.cz.

Sazka eLEAGUE se vymyká dosud známým ligám a turnajům. Jejím cílem je významně pozvednout, zpřístupnit a zprofesionalizovat česko-slovenský esport. Fanoušci se mohou těšit na celkem 164 streamovaných zápasů, včetně studiových přímých přenosů z jednotlivých kvalifikací, ligových a finálových kol, týmy zase na zajímavé odměny.

Týmy v nejvyšších soutěžích CS:GO a Dota 2 budou finančně podpořeny částkou 1 200 000 korun a navíc budou mít příležitost hrát o prize pool ve výši 1 300 000 korun. Celkem si tedy nejlepší týmy rozdělí částku, která nemá obdoby, přes 2 500 000 korun!

„Deník Sport a iSport.cz disponují v České republice vedle ČT zdaleka největší sportovní redakcí, vidí a sledují tím pádem dobře vývoj, trendy a nové zájmy mladého publika! Projektem Sazka eLEAGUE chce Czech News Center společně se silným partnerem – Sazkou – být v čele toho, co umožňují technologie, co chce čtenář, divák, uživatel a co otvírá i další možnosti byznysu,“ komentuje nový projekt generální ředitelka a předsedkyně představenstva CNC Libuše Šmuclerová.

„Naší snahou je přispět k celkovému rozvoji a rozšíření povědomí o esportu v České republice. Sazka je odjakživa spojena s podporou sportu a rozhodně chceme být strategickým partnerem i v jeho nejnovější podobě. Oblast esportu urazila od svého počátku velký kus cesty, důkazem toho je i diskuse nad jeho začleněním do programu olympijských her. U nás se zatím této zábavě nevěnuje tolik pozornosti jako tradičnímu sportu, a nejen to bychom rádi změnili. Sazka eLEAGUE je jen začátek,” říká Jan Horyna, ředitel divize iGaming Sazky.

Profesionální struktura Sazka eLEAGUE, která vznikla za oficiální podpory přímo od vydavatele her americké společnosti Valve, bude mediálně pokryta na stránce www.sazkaeleague.cz.

Vedle zpravodajství a novinek zde budou live streamy, videosestřihy ze zápasů, rozhovory s hráči, analýzy, statistiky či profily týmů. Zároveň bude mít liga, týmy a jejich hráči podporu i v dalších titulech Czech News Center (Doupě.cz, Blesk, E15, Reflex, ABC a další) a také podporu herní agentury Grunex s televizním pořadem Re-play či největším gaming webem Hrej.cz.

Kvalifikace začínají již 14. března a čtyři volné sloty v CS:GO jsou otevřeny všem týmům. Mezi pozvanými týmy do nejvyšší soutěže jsou Brute, Sinners, eSuba a Sampi, za nímž stojí fotbalový reprezentant Jakub Jankto. Ve hře Dota 2 se v kvalifikacích otevře všech osm herních slotů.

V průběhu roku bude zároveň spuštěna druhá liga Sazka eLEAGUE Open v obou hrách, z níž se nejlepší týmy mohou probojovat do profesionální Sazka eLEAGUE. Ta je rozdělena do dvou částí, jarní vyvrcholí o víkendu 6. a 7. června (Counter-Strike) a 13. a 14. června (Dota 2). Grandfinále podzimního splitu se odehraje v rámci pražského veletrhu FOR GAMES 15. až 18. října.

„Jsme přesvědčeni o tom, že esport a reálný sport budou v blízké budoucnosti stát vedle sebe jako rovnocenní partneři. Náš cíl je proto jasný – vybudovat na česko-slovenské scéně esportové ligy se vším, co lidé znají z reálných ligových soutěží. Se silnými týmy, hvězdami, fanoušky i partnery,“ říká Lukáš Tomek, šéfredaktor Deníku Sport a webu iSport.cz.

„S esportem jsme začali ve spolupráci s agenturou Grunex už před víc než rokem a ohlas turnajů ve hře FIFA byl velký. Nyní však projekt posouváme na další, ještě vyšší level. A jsme velmi rádi, že ruku v ruce s tak významným partnerem, jako je společnost Sazka. Věříme, že naše ligy se pro fanoušky stanou synonymem elektronického sportu.“

Rozdělení prize poolu a fondů pro týmy

CELKEM 2.500.000,- Kč

Prize money 1.300.000,- Kč

Fondy 1.200.000,- Kč

Sazka eLEAGUE CS:GO – jarní split

1. místo 150.000,- Kč

2. místo 70.000,- Kč

3. místo 40.000,- Kč

4. místo 25.000,- Kč

5. místo 10.000,- Kč

6. místo 5.000,- Kč

Sazka eLEAGUE CS:GO – Grandfinále (podzimní split)

1. místo 500.000,- Kč

2. místo 100.000,- Kč

3. místo 50.000,- Kč

4. místo 25.000,- Kč

5. místo 15.000,- Kč

6. místo 10.000,- Kč

Sazka eLEAGUE Dota 2 – jarní split

1. místo 50.000,- Kč

2. místo 20.000,- Kč

3. místo 10.000,- Kč

4. místo 5.000,- Kč

5. místo 3.000,- Kč

6. místo 2.000,- Kč

Sazka eLEAGUE Dota 2 – Grandfinále (podzimní split)

1. místo 100.000,- Kč

2. místo 50.000,- Kč

3. místo 30.000,- Kč

4. místo 15.000,- Kč

5. místo 10.000,- Kč

6. místo 5.000,- Kč