ROZHOVOR: RIIJK o virtuálním derby, víkendovce a svých největších konkurentech | iSport.cz

Co pro tebe znamenalo to, že tě Slavia oslovila, abys za ní hrál ve virtuální derby?

„Samozřejmě, byl jsem hodně rád. Bylo to první virtuální derby vůbec, bylo to prestižní, bylo to v televizi. Nebral jsem to na lehkou váhu, bral jsem to zodpovědně, byl jsem rád, že si mě vybrali.“

Překvapil tě Johny, když tě porazil po hodně těsném mači? Proč si myslíš, že jsi prohrál?

„Já vím, že hraje takhle ofenzivně, že je někdy těžký ho bránit. Spíš jsem byl nemile překvapenej se svojí hrou, vůbec jsem nebránil dobře. Bylo to takový završení špatnýho týdne. Potom zápase jsem si dal rozbor, viděl jsem chyby, co jsem dělal a myslím, že teď bych už snad pět gólů nedostal.“



Riijk skončil na iSport Cupu třetí • Foto Michal Beránek (Sport)

Po derby jsi udělal pár změn v sestavě, co tě k tomu vedlo?

"Celkově celý ten týden asi. Nikdy jsem ani neměl tak špatnou víkendovku v týhle Fifě. Tak jsem vyměnil celou obranu. I když vím, že jsem špatně bránil, někteří hráči mi prostě nesedli. Nemám moc rád ty stopery, který jsou takový neohrabaný. Zatím to vypadá, že změny se vyplatily.

Kdo je tvým největším konkurentem na nynější scéně?

"Tak teď všichni říkají, že nejlepší u nás jsou Laky a Seron, pro mě je to asi spíš ten Laky. Na Lakyho zápasy se můžu dívat pořád a nevím, co přesně na něj platí. Seron na druhou stranu hraje podle mě docela čitelně. Když jsem se na něj připravil, tak jsem viděl hodně velkou změnu a vím, že se proti němu dá hrát."

Jaká je podle tebe u nás Top 5?

"Tak když nebudu brát sebe, to je na ostatních, aby mě hodnotili, určitě Seron a Laky. Pak pár hráčů, který jsou vyrovnaný, ať je to Caster, Emerickson, mladý kluci Drmi a Miki."

Laky radí RIIJKovi při turnaji • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Nynější Team of the Season je z Bundesligy, koho bys chtěl vyzkoušet?

"Určitě Sancha bych chtěl vyzkoušet, jinak všichni hráči, které mám, mi vyhovují."

Jaká je pro tebe ta nejlepší FIFA?

"To je těžký, určitě bych ti řekl nejhorší, to byla FIFA 19. Nejvíc se mi dařilo ve Fifě 18, to bylo dobře vybalancovaný, bylo to rychlý, takže asi FIFA 18."

S Fifou 20 jsi spokojenej?

"Mohla by být rychlejší, jinak se to dá hrát. Ale nedá se moc dělat s tím, že všichni drží míč a nedá se pořádně pressovat. Je to spíš jako šachy.