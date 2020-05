Laky a Seron bez prohry, co říkají na své výkony ve víkendovce? | iSport.cz

Další týden víkendové ligy je za námi a naše scéna se dočkala po pár týdnech dalšího zastoupení v Top 100! Lukáš „T9Laky“ Pour ukázal svoje kvality a ze třiceti špílů neprohrál jediný. Perfektní víkend se povedl také Dominikovi „Seron“ Čermákovi, ten se bohužel do nejlepší stovky nedostal.

Laky se po více jak měsíci opět dočkal a prošel celou víkendovou ligou bez prohry. Jeho výkon mu vynesl 57. místo na světě! K tomu všemu prošel prvními patnácti zápasy bez obdrženého gólu!

Začátek se Lakymu náramně vydařil: „V pátek jsem odehrál 10 zápasů před Cool ligou a měl jsem 10-0 a bez obdrženého gólu, nicméně večer se mi duel nepovedl, takže hned odešel TOTS Aguero, kvůli 4 noze, v neděli jsem přemýšlel o změnách a přišel Eusebio, TOTS Ramos a Flashback Militao do obrany, zbytek zůstal stejný.

„Čistá konta mi zůstala až do 15. zápasu, kde jsem dostal první gól. Těžké zápasy jsem naštěstí zvládnul a žádný zápas nedošel do penalt, kdy je to vždy těžší uhlídat zápas. Změny v týmu se projevily a jsem nesmírně rád, že jsem zase dal 30-0,“ komentoval Laky svůj perfektní víkend.

Jeho výkon napodobil Seron, který začíná ukazovat svůj pravý potenciál. Ten se bohužel do Top 100 jen těsně nedostal. „Změnil jsem jednoho hráče v týmu, tím je Eder Militao, ale musel jsem ho v půli WL dát pryč, byl opravdu hrozný a přišel zpět Blanc. Jinak jsem nic zásadně neměnil, hrál jsem pozdě v noci a proto jsem neudělal Top 100,“ mrzelo Serona.

Štěpánu „RIIJK“ Sobockému opět perfektní skóre o jednu prohru uteklo. Na Instagramu svého týmu Entropiq, se také on vyjádřil k WL: „Do poslední víkendovky jsem přivedl flashback Militaa a zatím jsem s ním spokojen. Trochu mě mrzí ta jedna prohra. Byl to zápas proti top soupeři a jak to vypadá, tak mi teď není "třicítka" souzena... Tým na další týden moc měnit nebudu a budu vyčkávat release TOTS Neymara.“

Ze sparťanů byl nejlepší Martin "Caster" Štěpán, který se umístil spolu se svými spoluhráči Jakubem "JamesBony" Němcem a Janem "Emerickson" Krupičkou v Elite 1.