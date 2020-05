Na Neymara nedám dopustit, říká Caster po perfektní víkendovce | iSport.cz

Víkendovka se ti znovu náramně vydařila. Co byl základní kámen úspěchu? Je nějaký jeden specifický hráč, na kterého nedáš dopustit?

„Po třech týdnech jsem změnil tým, abych chytil nový dech a vypadá to, že se vyplatilo. Co se týče nějakého hráče, tak nedám dopustit na Neymara a po téhle WL už nedám dopustit asi ani na Ramose.“

Čtvrtá 30-0 víkendovka v letošním ročníku. Sedla ti FIFA 20?

„Dalo by se říct, že mi sedla, ale zároveň si myslím, že jsem se takticky posunul a nedělám chyby co dříve, přeci jen letošní ročník je můj druhý, který hraju od začátku.“

Cítíš větší nervozitu při streamu, nebo to nevnímáš?

„Nervozitu ne, ale spíš se ještě neumím tolik soustředit na hru, protože mám pořád nutkání koukat do chatu.“

Vidíš rozdíl mezi streamováním na svém kanále a na tom sparťanském?

„U sebe mám ty streamy víc v takové uvolněnější atmosféře, ale probíhá to skoro stejně.“

Co by sis přál vidět v dalším ročníku?

„Tak rozhodně aby se hra trochu zrychlila, protože teď když někdo zabetonuje před vápnem, tak v rychlosti kombinace, převzetí balonu atd. se tam dostává pak hrozně těžce. Takže bych byl rád, kdyby se hra buďto zrychlila, nebo by nebylo tak účinné betonovat.“

Těšíš se na novou Fifu?

„Ano, začátky mám nejraději.“

Ty už jsi udělal nejedno video, kde radíš méně zkušeným hráčům. Můžeme se těšit na nějaké další? Máš něco vymyšleného?

„Momentálně asi moc ne, spíš jen videa, kde je sestřih z víkendovky nebo tak něco, ty věci, co momentálně fungují a jsou dobré spíš probíráme na streamech.“