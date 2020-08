FIFA 21 bez italského giganta! Po Juventusu odchází AS Řím, nově Roma FC | iSport.cz

AS Řím nebude partnerem EA Sports • Reuters

Po Piemonte Calcio uvidíme ve FIFA 21 další neznámé italské jméno. EA Sports totiž dále nebude oficiálním videoherním partnerem AS Řím. Můžeme předpokládat přechod italského celku ke konkurenčnímu Konami, vývojáři Pro Evolution Soccer.

Minulý rok přišla pro fanoušky nejpopulárnějšího fotbalového simulátoru FIFA špatná zpráva: odchod nejslavnějšího italského celku Juventusu k již zmiňovanému PES.

Po roce se k vítězi letošního ročníku Serie A přidává AS Řím. EA v oficiálním prohlášení oznámila konec spoluráce s tímto italským velkoklubem.

Stejně jako Juventus se AS dočká vymšleného alternativního znaku a dresů. Změna stadionu nebude tak drastická, ze Stadio Olimpico se AS přesune do Stadion Olympik (uměle vytvořený stadion ve hře).

Chemii ve FUT tato změna pochopitelně neovlivní. Setkáme se se stejnými hráči, jedinou změnu pocítíme pouze díky znaku, dresu a stadionu.

Hráči římského klubu budou nadále dostávat speciální kartičky, jejich rating bude ovlivněn výkony v reálném životě a v kariérním módu budeme moci stále hrát za Roma FC.