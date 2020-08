Seron: S Mikim si pomáháme navzájem. Jedničkou je pro mě pořád Laky

Ty jsi vyhrál o víkendu turnaj, v jehož finále jsi porazil Lakyho. To už se ti letos podařilo několikrát...

„My jsme měli společnou bilanci na začátku FIFA 20 10:1 pro Lakyho, hrozně mě roznášel v každým zápase. Teď se to otočilo, je to 14:12 pro mě. Někdy jsem ho porazil se štěstím, někdy jsem byl opravdu lepší.“

Tak to není špatná bilance.

„Určitě jsem se zlepšil, Laky je pro mě ale pořád jednička, pomaličku už ho ale dotahuju a jsem rád, že můžu konkurovat takovýmu jménu, jako je Laky.“

Bereš se tedy za jeho největšího konkurenta?

„Je nás více, teď si ale myslím, že mu nejvíc šlapu na paty já. Když se totiž podíváte na finále těch turnajů, nebo na Top 4, vždycky je tam Laky se mnou a často se potkáváme v těch finálových soubojích.“

Jsi spokojený se svým letošním progresem?

„Já jsem to popravdě ani nečekal. Začátek FIFA 20 byl crazy, měl jsem slabej tým, ale dokázal jsem konkurovat trošku těm klukům, ale ten rozdíl byl neskutečnej. Potom, co jsem se připojil k Sampi, tak mi dali ty potřebný FIFA body, abych si vylepšil ten tým. Tím se zlepšil můj celkový progres i ze stránky mentální. Teď jsem rád tam, kde jsem a daří se mi, což je super pocit.“

Seron s Mikim bok po boku • Foto facebook.com/teamsampi

Viděl bys tedy finanční podporu týmu jako největší výhodu?

„Určitě.“

Teď k FIFA 21, určitě jsi viděl nějaké trailery. Jaký na to máš zatím názor?

„On ten trailer bývá většinou stejnej, ta EA umí ty trailery udělat tak, aby ty lidi šli do obchodu a tu hru si koupili. Ale uvidíme na začátku. Ta FIFA je hlavně taková, že jí prvních pár týdnů hrajete, všechno je v pohodě, pak přijde první patch a ta FIFA je úplně jiná.“

Líbí se ti nějaké změny, co se týče např. kariérního módu?

„Já popravdě tu kariéru vůbec nehraju, já fakt jedu jenom Ultimate Team, ty jiný módy, co tam jsou, vůbec neřeším.“

A vyzkoušíš si Co-Op?

„Určitě, s Mikim jsme říkali, že to je dobrá věc, že si takhle aspoň můžeme trénovat a ten největší světový turnaj, který je ve dvojičkách, takže budeme mít ty nejlepší podmínky se to naučit.“

Jak bys popsal váš vztah s Mikim?

„Tak my jsme si hodně blízko věkově a rozumíme si, pomáháme si. Když mně jde něco líp, tak on to okouká, naopak když jemu jde něco dobře, tak se to od něj naučím já. Pomáháme si hodně navzájem.“