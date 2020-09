Rocket League láme hráčské rekordy a svými čísly poráží i CS:GO!

Rok 2020 je pro Rocket League zlomový. V létě oznámili Epic Games novinku. Rocket League bude zdarma. Nadšení střídala nejistota. Epic Games sice nejsou žádnými nováčky, z Fortnite však víme, že jsou schopni nejednoho obřího přešlapu.

První statistiky vypadají až neuvěřitelně. Již dříve v roce 2020 překonalo Rocket League hráčské rekordy, což bylo zaviněné hlavně začátkem koronavirové pandemie.

V březnu se číslo napříč všemi platformami zastavilo těsně pod hranicí půl milionu.

23. září přešlo Rocket League mezi Free to Play tituly a rekord byl ihned pokořen. Na všech platformách měl Rocket League zapnuto v jeden moment přes 1 milion hráčů! Parádní začátek nové éry Rocket League.

Na názor jsme se zeptali také jednoho z nejznámějších komentátorů Rocket League u nás Tomáše „sTORM“ Svobody.

„Myslím si, že u nás by to mohlo vést v řádu měsíců k potřebný revitalizaci playerbase a diváků, kratkodobej impuls, který by mohl znamenat dlouhodobější stabilní čísla pro RL. Bude jednodušší dostat do hry svoje kamarády, když je hra zadarmo.“

Důležitá bude podle Storma práce s novými hráči: „Ale bude zkrátka chvíli trvat, než se to projeví na té esportove úrovni a bude nutné, aby se s těmito novými přírůstky do komunity pracovalo - třeba odkazem na komunitni Discord, kde jsou důležitý informace, nebo na komunitní Facebook.“

„Aktuálně do RL vstoupila nová orga - Team Universe, má pod sebou sestavu okolo marcka a další podle mě přijdou,“ komentoval Storm vstup nové organizace do Rocket League.

„All around, tohle RL muže do budoucna jen pomoct, ale vývojáři musí lépe pracovat s playerbase, vychytávat bugy a stabilitu serveru a přidávat nějaký vhodný nový herní módy i dočasné eventy,“ doplňuje.