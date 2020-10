WORLDS 2020: Dva evropské týmy do play off a NA opět zklamáním

Skupina A • Foto pickem.lolesports.com

Hlavním tématem ve skupině A je bitva o první místo: G2 Esports vs. Suning. První seed z Evropy proti třetímu z Číny. G2 patří všeobecně mezi favority na celkové vítězství, jejich problémem je však nekonzistence. Rasmus „Caps“ Winther a jeho 1v9 gameplay dovedli G2 k výhře v play off. Na jediného hráče týmy nemohou sázet. Dalším potenciálním problémem jsou horší výkony Marcina „Jankos“ Jankowského, který bude v nynější jungle carry metě důležitým článkem sestavy. Suning jsou na druhou stranu konzistentním čínským celkem, jehož skill ceiling je podobně vysoko jako G2 Esports. Výhodou čínských celků v celém turnaji bude také to, že svou ligu odehráli v offline prostředí na rozdíl právě od Evropanů.

Top 2 této skupiny tak máme danou. Na třetí příčce by se měl umístit Team Liquid, severoamerický tým, který ovládnul svou skupinu v Play-In Stage. Tým hraje konzistentně, bohužel však konzistentně průměrně. Tým zdobí silná mentalita a jak ukázali v Play-In Stage, přechod na offline a mezinárodní scénu jim nedělá problém. TL nejsou tak kvalitním celkem jako Suning a G2. Jejich Mid+Jungle duo nedokáže dostatečně konkurovat.

Tchajwanští Machi Esports jsou největším otazníkem skupiny A. Region PCS má vždy potenciál k tomu, aby překvapil větší regiony, letos se to však nepodaří.

Skupina B

Podobně jako ve skupině A, také v B jsou jasně dané celky, které by si měly dokráčet pro postup do vyřazovací části. DAMWON Gaming je tím nejlepším, co na letošní Worlds vyslala korejská LCK. Midlaner Heo „ShowMaker“ Su a toplaner Jang „Nuguri“ Ha-gwon jsou na svých pozicích nejlepší v Koreji, ne-li na světě. Zbytek týmu o mnoho nezaostává a jak predikoval náš expert „DaemonJoker“, pokud nevyhrají do dvacáté páté minuty, bude to pro ně zklamáním. První místo by si měli pohlídat. Snad jedinou výhodou, kterou proti DAMWON bude mít JD Gaming, je jungler Seo „Kanavi“ Jin-hyeok, obecně považovaný za jednoho z nejlepších na světě. Svého protějška Kanavi potrápí, na výhru to stačit nebude.

K dvěma extrémně silným celkům se do skupiny B přimíchali evropští Rogue. Ti se dají považovat za „horší JD Gaming“, jejich největší síla se nachází v jungli s Kacperem „Inspired“ Słomou. Zejména proti DAMWON bude problémem Finn „Finn“ Wiestål, nejslabší článek Rogue, který proti Nugurimu bude pod obrovským tlakem. O jednu hru by mohli Rogue čínský celek obrat, zároveň mohou ztratit proti slabším PSG Talon.

Ti jsou ve skupině B outsidery. Po překvapivě dobré Play-In Stage, kde hráli hned s třemi náhradníky, se nabízí otázka. Budou v plné sestavě lepší? Co když dosáhli s náhradníky svého maxima? To ukáže až sobota. Na postup to nevidíme, o třetí místo se poperou s Rogue.

Skupina C

Ve skupině C se můžu stát téměř cokoliv. Gen.G jsou v čele s nejlepším ADC světa Parkem „Ruler“ Jae-hyukem mírnými favority na vítězství. Nad ostatními týmy ale visí obří otazníky, zejména pak nad Evropany. Dokáží Fnatic udržet chladnou hlavu? Uvidíme Hylissanga v dobrém světle, nebo přijde Hyliint? Jsou zvěsti o špatné atmosféře v týmu pravdivé? Víme, že potenciál Fnatic je ohromně vysoko. Stejně tak ale mohou pohořet a skončit poslední. S mírnými evropskými bias a s ohledem na poslední ročníky dáváme Fnatic na druhou příčku.

O třetí místo by se tak porvali čínští LGD Gaming a severoameričtí TSM. LGD byli obřím překvapením Play-In Stage, když si v prvních čtyřech zápasech připsali jedinou výhru a byli jednu hru od vyřazení. Ve vyřazovací fázi však neztratili jediný špíl. Pokud se jim podaří využít síly Ha „Kramer“ Jong-huna, mohou útočit až na druhé místo Fnatic. Stejně tak se může opakovat situace z kvalifikace a budou strádat.

Trošku ironicky by se nejhůře mohlo z NA týmů ve skupinové fázi Worlds 2020 dařit Team Solo Mid. Jasným tahounem TSM je midlaner Søren „Bjergsen“ Bjerg. Bude pro něj obrovsky těžké prosadit se v konkurenci silných midlanerů: Su „xiye“ Han-Weie (LGD), Gwa „bdd“ Bo-seong (Gen.G) a Tim „Nemesis“ Lipovšek. TSM neukázali v NA tak dominantní výkony na to, abychom je mohli považovat za favorita na postup.

Skupina D

Zde není o čem. Pokud nepostoupí Top Esports a DRX do play off, půjde bezpochyby o jedno z největších překvapení letošních Worlds.

Pro první příčku by si měli dojít čínští Top Esports. Zhuo „knight“ Ding je dost možná nejlepším midlanerem světa, na ostatních pozicích to není o moc horší. Hun „Karsa“ Hao-Hsuan se již dlouhé roky objevuje mezi těmi nejlepšími junglery, Yu "JackeyLove" Wen-Bo je světovým šampionem z roku 2018, Bai "369" Jia-Hao se mezi nejlepšími světovými toplanery neztratí. Od Top Esports se dá očekávat tzv. lane kingdom, kdy soupeře přehrají čistě na individuální skill, který je navíc doplněný kvalitním macro playem. Všichni se těšíme na souboj dvou z nejlepších světových midlanerů: Knighta a Jeonga "Chovy" Ji-hoona. Chovy je obří a rozhodně největší zbraní DRX. Podobně jako Caps z G2, tak i Chovy si vyzkoušel 1v9 gaming a pokud se zbytek týmu nezvedne, DRX nebudou mít proti Top Esports šanci. Druhé místo je na 95% jejich.

Nejvyrovnanější bude ve skupině D souboj o třetí místo mezi FlyQuest a Unicorns of Love. FlyQuest byli v NA velice kvalitním celkem, proti Top Gaming a DRX však budou velikými outsidery. Individuálně nebudou východním "powerhousům" stačit. Unicorns of Love předvedli v Play-In Stage kvalitní výkony. Zástupci této oblíbené organizace potrápí FlyQuest, o kousíček ale skončí poslední.