MrBeast, jeden z největších světových YouTuberů, bude zakládat svou vlastní LoL organizaci

Jimmy Donaldson, známý jako MrBeast, patří mezi největší světové YouTubery. 22letý Američan se pyšní více než 45 miliony odběratelů, každé z jeho videí sledují destíky milionů diváků. MrBeast je mimojiné gamingovým nadšencem a svou vášeň by mohl přenést i do své vlastní esportové organizace!

„Nepřemýšlím nad tím, je to prostě jistota. Budeme mít League of Legends tým,“ nechal se slyšet Jimmy na svém streamu. „Nebude to tuto sezónu, ale rozhodně budeme mít svou vlastní League of Legends organizaci,“ neskrýval své nadšení.

MrBeast je velkým fanouškem nejpopulárnější hry světa. Dle svých slov sleduje každé Worlds, MSI a všechny ostatní LoL turnaje. „Miluju League of Legends, jeho sledováním jsem strávil spousta času,“ říká MrBeast.

„Utratíme 20 milionů dolarů za hráče a půjdeme na Worlds,“ vtipkoval potenciální vlastník nové severoamerické organizace.

Na gamingovém kanále mladého YouTubera nenajdeme League of Legends videa, na tom hlavním je však dostupný sestřih z roku 2014.

Uvidíme Beast Gaming v LCS v roce 2021?