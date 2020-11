G2 mají zájem o Rekklese, v hledáčku evropských šampionů i Selfmade

Vyhrát Worlds. To je podle slov Carlose "ocelote" Rodrígueze jediný cíl týmu G2 Esports. A podle zpráv posledních dnů byla slova vlastníka nejúspěšnější organizace evropského LCS myšlena vážně. Po zablokování přestupu Luky "Perkz" Perkoviće do Fnatic se zaměřil právě na hráče největšího rivala. A nejde jen tak o někoho.

Novým cílem G2 by měl být Martin „Rekkles“ Larsson. 24letý Švéd se poprvé stal součástí Fnatic v listopadu 2012. Kromě půlměsíční přestávky nosí černo-oranžový dres osm let a Rekkles se stal synonymem Fnatic.

Nyní by se podle esportsmaniacos.com mohl stát součástí organizace Carlose „ocelote“ Rodrígueze, jednoho z největších rivalů Larssonova bývalého spoluhráče Enriqueeho „xPeke“ Cedeño Martíneze. Zároveň by se spojil s dalším spoluhráčem z let minulých, Ramusem "Caps" Wintherem.

„G2 Esports mají zájem o minimálně jednoho hráče Fnatic,“ stojí v tweetu Wooloo, jednoho z respektovaných evropských žurnalistů League of Legends. Naznačuje, že by se G2 kromě švédského ADC mohli zajímat o dalšího člena Fnatic.

Tím by měl být Oskar „Selfmade“ Boderek. Nahradil by tak dalšího polského junglera Marcina „Jankos“ Jankowského, jenž je zástupcem G2 od konce roku 2017.

Fnatic by přišli o dvě největší hvězdy a pravděpodobně by museli hledat tři nové tváře. Zda jsou informace pravdivé, ukáže přestupové období začínající v pondělí 16. 11.