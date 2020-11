Upset finalizuje přestup do Fnatic, bude kvalitní náhradou za Rekklese?

Hledá se ADC. Tak by se dalo shrnout dění posledních několika dní v táboře Fnatic League of Legends sekce. Martin „Rekkles“ Larsson po osmi letech tým opustil, legendární ADC jen tak někdo nenahradí.

Tím vyvoleným by se podle posledních zpráv měl stát právě 20letý Němec, který se po neúspěchu Origen s největší pravděpodobností s týmem rozloučí. Na jaře to s nimi nevypadalo tak špatně, vždyť skončili čtvrtí, v play off je zastavili G2 Esports. V létě to však byla jedna velká tragédie a poslední místo.

V novém celku Fnatic se tak Upset pokusí dosáhnout podobných výšin jako s Schalke 04 v roce 2018. Po postupu z EU CS se Schalke 04 v Summer Splitu dostali do samotného finále, kde nestačili na Fnatic, kteří tak získali svůj poslední evropský titul.

O další by se mohli snažit na jaře 2021 již s německým ADC ve svých řadách. Již nyní se velká část fanoušků těší na parádní botlane spolupráci Upseta se Zdravetsem „Hyllisang“ Galabovem. Bude Lipp tím, kdo svrhne G2 z evropského trůnu?