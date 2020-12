Sazka Esport XMAS DROP: Zapoj se do vánoční soutěže o ceny za 100 tisíc

Sazka skočila do esportových vod po hlavě. Na začátku roku se největší český provozovatel loterií stal spoluzakladatelem největší česko–slovenskou ligu elektronického sportu Sazka eLEAGUE, začal sponzorovat profi esport tým Brute a podpořil největší amatérskou esportovou organizaci Inaequalis. Teď se ale díky jejich velké vánoční soutěži dočkají podpory i fanoušci české herní scény, bez kterých by tuzemský esport rozhodně nemohl vyrůst. A co je ve hře?

Na šťastlivce čekají herní křesla, monitory, PC nebo třeba tolik očekávaný Playstation 5 a Xbox X.

XMAS DROP si Sazka připravila pro fanoušky českého esportu. Bez jejich zájmu by totiž nikdy nemohl růst takovým tempem, jako se to dařilo v roce 2020. Jak se do akce zapojit? Stačí do 23. prosince navštívit stránku gleam.io/7GinR/sazka-esport-xmas-drop a splnit dva malé úkoly.

Za připojení se k Sazka Esport komunitě na vás pak čekají skvělé odměny. Kromě nadupaného počítače to je nový PS5 i Xbox X. Fanoušci mobilních her můžou zabojovat o smartphone, na další šťastlivce čekají monitory, herní křesla Connect IT, sluchátka nebo klávesnice. Celková hodnota všech odměn je 100 tisíc korun.

Výherci budou vylosovaní ještě 23. prosince a ten samý den jim dorazí i zpráva o výhře. Šťastlivci se tak můžou těšit na vánoční nadílku s jednodenním předstihem.