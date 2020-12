Jaké videohry nakoupit pod stromeček? Winter Steam Sale nabízí parádní kousky

Krásná plošinovka Ori and the Will of the Wisps • Steam

Každoroční vánoční výprodej na Steamu je tady! Desítky parádních slev na ty z nejhranějších her na platformě od Valve lákají gamery z celého světa. My vám poradíme, jaké tituly pořídit kamarádům či rodině pod stromeček.

Borderlands 3 - 19,78€ (519 Kč)

Třetí pokračování veleúspěšné série Borderlands patří mezi nejoblíbenější pařby letošního roku. Pokud si nejste jistí, zda váš přítel/rodinný příslušník hrál předchozí dva díly této série, nezoufejte! Děj se odehrává nezávisle na předchozích hrách, sem a tam se objeví reference na jedničku a dvojku, Borderlands 3 si však naplno užijete i bez znalosti předchozích verzí.

Borderlands 3 patří mezi nejoblíbenější hry letošního roku • Foto Steam

Subnautica - 12,59€ (329 Kč)

Strašidelně dechberoucí. Tak by se dal popsat podvodní svět Subanuticy. Velice dlouho budete hledat negativní recenzi na tento parádní mořský survival. V roce 2018 získala Subnautica ocenění za nejlepší survival hru roku od PC Gamer či nejlepší hru roku od Golden Joystick. Prozkoumejte podvodní krásy oceánu a bojujte s vodními příšerami v jedné z nejlepších her posledních let.

Ponořte se do světa Subnauticy • Foto Steam

FIFA 21 - 29,95€ (779 Kč)

Zde se jedná o každoroční klasiku. Fotbalový simulátor od EA Sports může být zábavou pro jedince, může sloužit také jako pařba v obýváku s kamarády. Nový ročník FIFA vyšel před třemi měsíci, noví hráči si užijí rychlý vstup do období Team of the Year s parádními kartičkami. Ideální dárek pro fotbalové nadšence s pevnými nervy, FIFA totiž dokáže být jak zábavná, tak velice frustrující.

Oficiální záběry z traileru FIFA 21 • Foto EA Sports

Mafia: Definitive Edition - 29,99€ (789 Kč)

Neexsituje legendárnější česká hra než Mafia 1. Hra z roku 2002 se dočkala po osmnácti letech své předělávky. Parádní grafika, rozšířený příběh a zajímavosti především pro hráče původní Mafie. Hru si fanoušci mohou užít i s českým dabingem, kde se objevují stejní herci jako v originální verzi.

Mafia: Definitive Edition • Foto Steam

Half-Life: Alyx - 37,49€ (989 Kč)

Zapomenout nesmíme ani na vlastníky VR. Jedna z nejslavnějších herních sérií historie se v roce 2020 vrátila. Half-Life: Alyx je bezpochyby letošní nejúspěšnější VR hrou, na Steamu si vysloužila od hráčů 98% pozitivních recenzí. Koupě Alyx je 100% trefou do černého.

Half-Life: Alyx patří mezi to nejlepší z roku 2020 • Foto Steam

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 7,99€ (209 Kč)

Jde o nejstarší hru na našem seznamu, to rozhodně neubírá Tom Clancy's Rainbow Six Siege na úrovni. Populární FPS hra patří i po pěti letech od vydání mezi nejhranější střílečky na Steamu. Noví hráči se mohou cítit zmateni, po chvíli tréninku však začíná ta opravdová zábava, potenciál Rainbow Six Siege je obrovský.

Tom Clancy's Rainbow Six® SiegeTom Clancy's Rainbow Six® Siege • Foto Steam

Sea of Thieves - 19,99€ (529 Kč)

Opět se vydáme na moře, tentokrát se Sea of Thieves. Pirátská pařba je ideální na hraní s kamarády, se kterými se můžete plavit po oceánu, přepadávat nepřátelské lodě či prohledávat tajuplné ostrovy. Po počátečních problémech se hra dostala do stádia, kdy ji hned 96% gamerů na Steamu hodnotí pozitivně. A mají k tomu dobrý důvod!

Sea of Thieves, parádní námořní pařba • Foto Steam

DOOM Eternal - 19,79€ (519 Kč)

Další obrovsky oblíbená herní série přišla v roce 2020 se svým pokračováním. Tato legendární single-player kampaňovka poprvé vyšla v roce 1993, za tu dobu ušla dlouhou cestu, o zábavu je však stále postaráno. Ochraňte Zemi před pekelnými stvořeními. Zachraňte lidstvo.

DOOM se dočkal svého dalšího pokračování • Foto Steam

Ori and the Will of the Wisps - 14,99€ (399 Kč)

Krásný soundtrack, úžasné herní prostředí a dojemný příběh. Pokračování Ori and the Blind Forest před sebou mělo nelehký úkol: vyrovnat se prvnímu dílu. A to se povedlo. Tato plošinovka je ideální hrou po dlouhém vyčerpávajícím dni, když se člověk potřebuje odprostit od všech neduhů každodenního života a může poznávat krásy geniálního světa Ori and the Will of the Wisps.